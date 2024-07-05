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救癌末妻違停夫吞罰單屬「緊急避難」 律師：看到溫暖的判決

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

彰化陳姓男子開車載癌末妻子行經台61線道時，因妻子突發嘔吐不止，陳怕她噎死緊急停路肩急救，卻遭檢舉挨罰4000元，台中高等行政法院以陳符合「緊急避難」，判撤銷原處分；律師認為，實務上罕見以緊急避難認定阻卻違法，從這件判決可感受到法官的溫暖及貼近人情認定。

曾任檢察官的律師陳彥价指出，實務上鮮少成立以緊急避難作為阻卻違法事由案例，關鍵在於舉證不易，加上法院會比較、衡量兩者法益孰輕孰重，應優先保障哪一項。

以本件來看，陳姓男子主張開車經台61縣道時，癌末的妻子嘔吐不止，怕她噎到致命才違規停靠路肩，卻被路過民眾拍下檢舉。行政法院就比較陳男維護妻子生命、身體安全的法益，以及交通違規的法益，經兩者衡量，很容易判斷出前者更重要。

陳彥价也說，法官也有函詢醫院醫師，確認陳男案發不久，就將當天在台61線上妻子突發病症告知，認定應非收到罰單後才事後捏造，堪以採信其說法。

他分析，本件交通裁決中法官以較為寬鬆方式去認定、判斷，若回歸其他民事、刑事訴訟，因證據力要求嚴謹，可能除了函詢醫院，還會傳喚醫師到庭作證，或是調取妻子病歷等補強佐證；而民眾提行政訴訟也需強化本身舉證能力，如當天就帶妻子去看病等。

陳也說，從這起交通事件判決，可以看得出承審法官除了查證外，再以緊急避難為由替當事人撤銷原處分，是相當貼近人情，又能感受到溫暖的判決，而非冷冰冰一概以交通違規就處罰的一刀式切割，肯定法官就個案做妥適判斷。

陳姓男子臨停路肩替癌末病妻急救，卻遭檢舉收4000元罰單，法院以符合緊急避難判處撤銷。示意圖／ingimage
陳姓男子臨停路肩替癌末病妻急救，卻遭檢舉收4000元罰單，法院以符合緊急避難判處撤銷。示意圖／ingimage

交通違規 律師 醫師

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