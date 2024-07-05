催繳水費「請按一下這裡」千萬別按！北水處提醒辨識這3點防詐

詐騙訊息滿天飛，繳水費也被詐騙集團利用，北水處提醒，近期頻傳詐騙集團假借北水處名義，寄發欠費催繳簡訊及電子郵件等詐騙通知，用戶看到「有任何問題，請按一下這裡」時也要提高警覺，凡詐騙信件標題是不明水號、詐騙附件是zip檔案請勿點擊開啟，另一辨別識方式是詐騙信件內容，無法提供用水地址。

北水處指出，水費催繳簡訊請認明「111」政府專屬短碼簡訊，目前水處所發送的水費催繳簡訊通知已全面介接數位發展部「111政府專屬短碼簡訊平台」，讓用戶更容易辨識免遭詐騙，只要認明111簡訊短碼，即可確認該簡訊內容來自北水處，不必擔心是詐騙。

另外，本處水費催繳簡訊提供用戶水號專屬連結，方便用戶繳費，網址會引導至市府智慧支付平台，故網址首段均為「https://pay.taipei/...」，若簡訊顯示網址首段不正確，請用戶切勿點擊。