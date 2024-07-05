催繳水費「請按一下這裡」千萬別按！北水處提醒辨識這3點防詐
詐騙訊息滿天飛，繳水費也被詐騙集團利用，北水處提醒，近期頻傳詐騙集團假借北水處名義，寄發欠費催繳簡訊及電子郵件等詐騙通知，用戶看到「有任何問題，請按一下這裡」時也要提高警覺，凡詐騙信件標題是不明水號、詐騙附件是zip檔案請勿點擊開啟，另一辨別識方式是詐騙信件內容，無法提供用水地址。
北水處指出，水費催繳簡訊請認明「111」政府專屬短碼簡訊，目前水處所發送的水費催繳簡訊通知已全面介接數位發展部「111政府專屬短碼簡訊平台」，讓用戶更容易辨識免遭詐騙，只要認明111簡訊短碼，即可確認該簡訊內容來自北水處，不必擔心是詐騙。
另外，本處水費催繳簡訊提供用戶水號專屬連結，方便用戶繳費，網址會引導至市府智慧支付平台，故網址首段均為「https://pay.taipei/...」，若簡訊顯示網址首段不正確，請用戶切勿點擊。
北水處指出，也要請用戶小心詐騙釣魚信件，若發現可疑信件，切記「不輕易點擊連結，不打開壓縮檔」，並請確核對用水地址是否正確、附件應為PDF檔，如為壓縮檔案切勿點擊。用戶如有疑慮，可撥打北水處客服專線8733-5678查證；如被詐騙，請撥打165反詐騙專線，並向警方報案。
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