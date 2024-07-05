新竹鳳山溪驚見浮屍！證實為2天前落水橄欖球校隊高中生

新竹西濱快速道路鳳山溪橋下今天上午被民眾發現一具浮屍，身上僅著黑色短褲，疑似為2天前在竹北新月沙灣落海失蹤、來自桃園橄欖球校隊高中生，警消通知家屬前來指認，稍早親友確認為失蹤的16歲劉姓高中生，情緒極為悲痛。

新竹縣消防局表示，今天上午7時許竹北警方接獲通報，在靠近五賢宮的鳳山溪沙洲上發現浮屍，且特徵疑似為落海失蹤的高中生，不過因現場人員無法辨認身分，因此只能通報家屬及友人前來指認，現場搜救人員獲報後，也在8時許將浮屍打撈上岸。

失蹤高中生親友接獲通知後，立即南下新竹協助指認身分，稍早上午10點29分，經家屬及當日出遊友人到場後，確認為當天溺水劉姓高中生無誤，家屬哭斷腸難以接受事實，後續交由檢警處理，搜救人員收拾裝備結束搜救任務。