影／五旬登山客夫婦攀雪山都遇險 空勤直升吊掛送醫

苗栗縣泰安鄉翠池山屋碎石坡附近100公尺處昨晚發生山域事故，參加登山隊的黃姓男子跌倒，手腕疑似骨折，另一名登山客陳姓女子也出現高山症反應，情況危急，消防局申請空勤直升機支援，上午8點起飛趕往翠池現場進行吊掛，2名傷患9點運抵苗栗市模型飛機場後，由救護車接駁送往衛福部苗栗醫院救治。

苗栗縣消防局指出，昨晚接獲山難事故通報，為及時搶救傷患，消防局立即出動搜救人員，會同雪 霸國家公園管理處及保七總隊共8名人員連夜趕往救援，為爭取救援時機，也同步通報消防署申請空勤總隊支援。

57歲黃姓男子和58歲陳姓女子是夫妻，兩人參加登山隊攀登雪山，登山隊一行共6人；消防局昨晚6點多接獲通報，黃姓男子在翠池碎石坡附近100公尺處摔倒，手腕疑似骨折，自行前往翠池山屋與山友會合，陳姓女子也出現急性高山症反應，有頭暈、頭痛、惡心、嘔吐等症狀，情況非常危急。