翠池山屋男山友小臂骨折、女患高山症 空勤直升機一起救回

苗栗泰安鄉翠池山屋有一名男登山客手臂骨折，另一名女登山客出現高山症，空勤總隊今天派黑鷹直升機和人員救援，將二人吊掛上機，降落後再由救護車送到醫院治療。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊昨天深夜與今天清晨接獲總隊勤務指揮中心電話通知，執行苗栗泰安鄉翠池山屋2名登山客山難，黃姓男山友右手小臂骨折、陳姓女山友高山症，申請直升機空中救援。

今天派出飛機編號NA-708黑鷹直升機，飛行組員正駕駛石宇平、副駕駛 談秉澄、機工長莊世龍，消防署特搜隊員李世奇、王勝宏。

黑鷹直升機編號NA-708號機今天早上7點26分從台中機場起飛，飛抵目標區確認，完成高、低空偵察及馬力檢查後，由特搜員王勝宏先出艙作業，評估狀況後以吊掛搭配吊籃方式先將黃姓山友救援上