快訊

明迎小暑！曝「招好運」簡單3步驟 3生肖運勢將起飛

憾…新竹鳳山溪驚見浮屍 證實為2天前新月沙灣落水橄欖球校隊高中生

人出現了！黃子佼涉妨害性自主 北檢今傳喚到庭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

翠池山屋男山友小臂骨折、女患高山症 空勤直升機一起救回

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

苗栗泰安鄉翠池山屋有一名男登山客手臂骨折，另一名女登山客出現高山症，空勤總隊今天派黑鷹直升機和人員救援，將二人吊掛上機，降落後再由救護車送到醫院治療。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊昨天深夜與今天清晨接獲總隊勤務指揮中心電話通知，執行苗栗泰安鄉翠池山屋2名登山客山難，黃姓男山友右手小臂骨折、陳姓女山友高山症，申請直升機空中救援。

今天派出飛機編號NA-708黑鷹直升機，飛行組員正駕駛石宇平、副駕駛 談秉澄、機工長莊世龍，消防署特搜隊員李世奇、王勝宏。

黑鷹直升機編號NA-708號機今天早上7點26分從台中機場起飛，飛抵目標區確認，完成高、低空偵察及馬力檢查後，由特搜員王勝宏先出艙作業，評估狀況後以吊掛搭配吊籃方式先將黃姓山友救援上

機，再由特搜員李世奇將陳姓女山友以吊環方式救援，後送苗栗模型機飛行場，早上8點50分降落模型機飛行場，傷患交由消防局協助送醫治療。

空勤總隊今天派直升機救援，苗栗泰安鄉翠池山屋有登山客手臂骨折。圖／空勤總隊提供
空勤總隊今天派直升機救援，苗栗泰安鄉翠池山屋有登山客手臂骨折。圖／空勤總隊提供
空勤總隊今天派直升機救援，苗栗泰安鄉翠池山屋有登山客手臂骨折。圖／空勤總隊提供
空勤總隊今天派直升機救援，苗栗泰安鄉翠池山屋有登山客手臂骨折。圖／空勤總隊提供

山友 骨折 黑鷹直升機

延伸閱讀

苗栗海線鐵路談文站南側 裸體男遭列車撞擊身亡

罕見！區間測速路段內再加固定桿 台3線苗栗「彎中彎」嚴抓超速

「往墾丁必經之路」爆事故 重機騎士自摔墜邊坡雙腿骨折

電纜線故障居民揮汗 苗栗頭份500多戶停電1個多小時

相關新聞

新竹鳳山溪驚見浮屍！證實為2天前落水橄欖球校隊高中生

新竹西濱快速道路鳳山溪橋下今天上午被民眾發現一具浮屍，身上僅著黑色短褲，疑似為2天前在竹北新月沙灣落海失蹤、來自桃園橄欖...

好人難做！他拾獲員工識別證卻被要求自付郵資寄回 台電也回應了

陳姓男子本月3日在彰化市拾獲一張台電員工識別證，他好心依識別證上的電話打給對方，告知打算送到派出所，沒想到接電話的保全人...

71歲翁北投開車撞護欄 中山北路也有1車烏龜翻 駕駛酒測都是0

台北市中山、北投區今早接連發生翻車事故，游姓男子駕駛汽車載送林姓女子，自撞分隔島翻車，2人手擦挫傷送醫無大礙，陳姓男子則...

國1南下高雄段車禍...回堵到台南10多公里 警籲改道

國道1號南下台南路段上午10點半開始大塞車，許多用路人打電話話查詢才知道原來是高雄岡山地磅站路段發生車禍，車流一路回堵到...

救癌末妻違停夫吞罰單屬「緊急避難」 律師：看到溫暖的判決

彰化陳姓男子開車載癌末妻子行經台61線道時，因妻子突發嘔吐不止，陳怕她噎死緊急停路肩急救，卻遭檢舉挨罰4000元，台中高...

催繳水費「請按一下這裡」千萬別按！北水處提醒辨識這3點防詐

詐騙訊息滿天飛，繳水費也被詐騙集團利用，北水處提醒，近期頻傳詐騙集團假借北水處名義，寄發欠費催繳簡訊及電子郵件等詐騙通知...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。