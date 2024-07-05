影／高雄知名壽司店客人咆哮爆口角 竟因嫌廁所水龍頭水量小
高雄市一名中年男子昨晚攜伴在楠梓區藍田路一家知名壽司店用餐，嫌店家廁所水龍頭出水太小，無法洗手，和店家起爭執、咆哮，引發其他客人不滿爆口角，影片瘋傳各網路社群；轄區警方指，獲報趕抵時，該名男客人已自行離去，店家也表示不願追究。
網路社群「社會事新聞影音」今貼出一則影片，地點位於高市楠梓區藍田路某壽司店，只見一名男顧客疑似不滿店家洗手間水龍頭出水口太小，在店內咆哮，引發其他客人看不下去，雙方起口角爭執。
轄區楠梓警分局警方指出，警方於昨晚8時30分許獲報，壽司店內有人滋事，但抵達現場時，當事人已自行離去，現場無人受傷或有財物損失。
店家表示，男客因為洗手時無法感應，不滿起爭執，和其他客人及員工吵起來，因客人已離去，不需警方其他協助，不願追究。
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