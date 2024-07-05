母溺斃2女羈押第一晚吃睡正常 看守所排心理師貼身關懷

大陸籍新住民簡姓女子與婆家爭執，帶9歲、10歲女兒在新北市新店區碧潭風景區走入水中，致2姊妹溺斃，簡女上岸，法官裁定簡女羈押。簡女今天凌晨3時押解到台北女子看守所，睡眠、早上用餐正常，所方將安排心理師貼身關懷她。

檢察官昨晚對簡女聲押禁見，法官認為，簡女涉犯刑法殺人罪、兒童及少年福利與權益保障法成年人故意對兒童犯殺人罪，犯嫌重大，所犯罪最輕本刑10年以上，雖有逃亡之虞，但無滅證可能，裁定羈押不禁見。

簡女今天凌晨3時9分進入女子看守所，配住9人房，入所不久倒頭就睡，今早用餐無特別異樣，收容大致穩定，不過，由於她坦承殺害2個女兒製造家庭悲劇，日後還要面對重罪訴訟，所方認為她仍有可能情緒波動，已安排心理師、社工人員對她貼身輔導、關懷。

據了解，簡女造成2名女兒溺斃，遠因是先生無固定工作，家中經濟出現問題，簡女又與公婆相處不睦，大前天上午因老問題再與婆婆嚴重口角成導火線，一時衝動帶著2個女兒出門鑄下大錯。

檢警調查，7月2日上午10時許，簡女與47歲的丈夫及公婆發生爭執，從新北市中和區帶2個女兒到碧潭，3人從岸邊走下水，簡女以拍照留念為由，牽著一對女兒下水再將手放開，2個女兒遭水流沖走，簡女自行游回岸邊。

簡女向檢警供稱，她犯案後獨自流落在捷運新店總站，曾回住家附近的派出所報案請求協尋，7月3日晚間8時再度返回碧潭，無法找到2個女兒，一度想再尋短，後來走進派出所報案。

警消昨晚尋獲2名溺水姊妹，均已無生命跡象，警方派鑑識小組前往現場採證，將2名死者移置新北市立板橋殯儀館；檢警昨天相驗、偵訊，將簡女移送台北地檢署，檢方訊後依涉犯重罪、有滅證之虞，對她聲請羈押禁見。

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