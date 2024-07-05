水梨盛產怕人偷 東勢警啟動護農並設LINE群組通報網

台中市東勢地區水梨聞名全省，目前正是產季，東勢警分局茅埔派出所啟動「護農專案」，針對水梨園、集散場等處所實施重點巡邏，強化防竊勤務；也結合在地里長、果農，建立轄區護農LINE群組通報網，將相關防竊訊息透過群組傳達。

每年7、8月是東勢區水梨採收的季節，目前市場價格已漲至每台斤約110元左右，價值高，茅埔派出所為守護農民辛勞耕作成果，針對轄區特性，強化「護農專案」勤務，增加夜間巡邏班次，防範宵小，讓農民能夠安心收成。

東勢警也透過結合在地里長、果農，建立轄區護農LINE群組通報網，將相關防竊訊息，例如飼養警衛犬、安裝感應式照明燈具、警報設備或監視系統等防護作為，透過LINE傳遞給農民及地方人士；也針對轄區曾犯毒品及竊盜等案治安顧慮人口，嚴密掌握情資及動向，列為查緝重點。