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影／高雄轎車左轉未禮讓搶黃燈機車 女騎士遭擊落影片曝光
王姓男子昨上午7時30分許駕車行經高雄市左營區裕誠路，欲左轉自由二路，適李姓女子騎機車搶黃燈直行，見王男轎車轉彎來不及煞車，撞上車尾後噴飛，致身體多處擦挫傷，幸送醫無大礙，雙方經酒測無酒駕行為，詳細肇責由交大釐清判定。
網路社群「社會事新聞影音」今貼出一則影片，地點位於高市左營區裕誠路與自由二路口，影片中一輛轎車欲左轉自由二路，撞上搶黃燈直行的機車女騎士，導致女騎士噴飛倒地受傷。
轄區左營警分局警方指出，這起車禍發生在昨天上午7時30分許，當時王姓男子（38歲） 駕車沿裕誠路西向東行駛，欲左轉自由二路，和當時沿裕誠路外側車道東向西直行的李姓女子（29歲）機車發生碰撞肇事。
李女遭撞後，身體多處擦挫傷，幸送醫後無大礙，王男則未受傷；警方事後對雙方施以酒測，均無酒駕情事；詳細肇責由交大警方分析釐清。
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