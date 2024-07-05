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影／91歲翁熱昏派出所前跌倒 值班警員眼尖立馬喊所長衝出門

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名91歲老翁昨天中午大熱天外出訪友，走到台中市清水警分局高美派出所前熱昏跌倒，值班警員和派出所長立即衝出扶起老翁，扶進派出所休息喝水，值勤警員當時腰際還掛著槍，一樣立即衝出幫助老翁。

中市清水區高美里91歲李姓老翁昨天中午1點，獨自外出訪友，當時正中午天氣熱，柏油路面溫度可能達到38度以上，老翁沒帶傘柱著拐杖慢慢走，才剛出家門約200公尺處，經高美派出所門口前時，突然體力不支一陣暈眩跌倒在路中爬不起來。

當時值班警員鄭惇升剛好望向派出所門口馬路，目擊老翁跌倒過程，立即通知所長莊凱宇，二人立即衝出合力將老翁扶起，攙扶至派出所內休息並給老翁茶水補充水分，也通知救護車及家屬到場，經救護車到場初步檢視老翁身體，僅膝蓋擦傷，生命無大礙。

老翁的兒子在梧棲工廠上班，他接獲消息後立即請假趕到派出所將父親接返家，頻頻感謝警方即時援助。

清水警分局高美所長莊凱宇表示，最近天氣炎熱，民眾要多喝水，且盡量避免在近午時外出戶外活動，他提醒民眾隨時注意及提醒家中長者，如需外出運動或訪友，可選擇傍晚較涼爽的時間並隨時注意補充水分。

一名91歲老翁昨天中午走路經過台中市清水警分局高美派出所前，熱昏跌倒，二名警察衝出扶起，扶到派出所休息。記者游振昇／翻攝
一名91歲老翁昨天中午走路經過台中市清水警分局高美派出所前，熱昏跌倒，二名警察衝出扶起，扶到派出所休息。記者游振昇／翻攝
一名91歲老翁昨天中午走路經過台中市清水警分局高美派出所前，熱昏跌倒，二名警察衝出扶起，扶到派出所休息。記者游振昇／翻攝
一名91歲老翁昨天中午走路經過台中市清水警分局高美派出所前，熱昏跌倒，二名警察衝出扶起，扶到派出所休息。記者游振昇／翻攝
一名91歲老翁昨天中午走路經過台中市清水警分局高美派出所前，熱昏跌倒，二名警察衝出扶起，扶到派出所休息。記者游振昇／翻攝
一名91歲老翁昨天中午走路經過台中市清水警分局高美派出所前，熱昏跌倒，二名警察衝出扶起，扶到派出所休息。記者游振昇／翻攝

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