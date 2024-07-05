台南男愛心捐款280被通知抽中12萬 下一步要開視訊...還好他猶豫了
台南20多歲朱姓男子昨在IG上接獲帳號「愛心寵物部落」私訊，請他捐款給愛心團體，可以參加抽獎活動。他捐款280元後接獲中獎12萬8千多元通知，惟獎金無法匯入，要求他開視訊操作網路銀行，他察覺可疑到銀行想提出所有存款自保，警方獲報到場，他才恍然大悟一切是騙局。
朱昨上午11時許接到私訊，指他幸運中獎了，若小額捐款給愛心團體，就可以再參加抽獎活動。朱不疑有他，捐贈280元給某流浪貓狗協會後，提供捐款收據截圖，隨後收到詐騙集團傳來的假抽獎網站，並再一次的「幸運中獎」。
他驚喜之餘依指示留下個人資料，隨後與假客服人員加入LINE通訊軟體聯繫。對方告知他，中獎的12萬8888元獎金無法順利匯入，要求視訊通話依照指示操作網路銀行，想哄騙他分期匯款。
所幸他發覺視訊通話十分可疑，到銀行欲將所有現金提領出來自保，行員察覺有異通報員警到場處理。
台南市警五分局開元派出所警員陳亭妤、徐仲男告知他，這是詐騙集團近期常用的手法，先佯稱假中獎後要求被害人依指示操作匯款，他恍然大悟發現一切是騙局，成功保住血汗錢。警方呼籲，民眾發現可疑立即向165或就近的警察機關查證，避免被騙。
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