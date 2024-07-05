彰化上半年10大測速桿排名 東外環2.2k重回「桿王」

彰化縣共66支固定式測速照相取締，今年上半年績效排名前10名出爐，令人意外的是，「桿王」是彰化東外環（台74甲線）2.2公里處南下的測速桿5150件，其實它不當「桿王」很久了，如以一張基本罰1600元計算，可為縣庫貢獻800多萬元。

第二、三名分別是社頭鄉縣141線與崙饒路口測速桿3843件、和美鎮線東路5段291號南側170公尺測速桿3240件，過去都是前三名常客，其餘測速桿依次是彰化市縣139線7.7公里2946件、二林鎮太平路與修心路口、員林市員埔路與三潭巷口、芬園鄉縣139線8.537公里、鹿港鎮鹿和路二段507號前、芳苑鄉斗苑路頂後段與路平路口、埔心鄉中正路一段與武聖路口。

彰化東外環（台74甲線）2.2公里處南下測速桿，約在2、3年前，都是居桿王地位，由於正逢上下坡，很多車輛從速限80公里的中彰快速道路（台74）一路飆過來，接東外環就屬一般道路，限速是70公里，超過10公里緩衝值達80公里就會被告發，過去曾改朝北向照居第一，最近幾年才朝南照。

此外，彰化縣道139線也常居前十大排行榜，今年上半年則有兩支固定桿上榜，也打破往年紀錄，分別是彰化市縣139線7.7公里及芬園鄉縣139線8.537公里，分居4、7名。縣道139線向來是飆車競駛知名，車禍案件偏高，彰化警方轄內路段共設有3支固定桿，可謂十分密集，但警方不定時的警網以非固定式雷射槍等測速取締，績效恐怕更高。

彰化縣共設有66處固定式測速桿，其中30處（含1處區間測速）裝設儀器，其餘都是空桿。警方會在設置地點前100至300公尺處設立警示牌提醒用路人。警方指出，警方設置固定桿測速器的路段，均依法令規定在網路公告，駕駛人可以上去瀏覽，警方也會依規定在設置地點前100至300公尺處設立「警52」（照相機圖）預告標誌，提醒駕駛人。

此外，彰化警方已陸續設置30套科技執法設備，可取締超速、闖紅燈、不禮讓行人等多功能，在驗收完畢後，即會加入執法。