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影／台中女子酒駕連撞路旁7輛車 車翻覆人沒受傷

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

游姓女子昨晚涉嫌酒駕，在台中市潭子區單線車道路段失控連撞停路邊車輛，共撞一輛轎車和6輛機車才停止，游女駕駛的轎車因巨大撞擊而翻車，她自行脫困沒受傷，警方測出她酒精濃度超標，今天將依公共危險罪嫌移送法辦。

台中市大雅警分局調查，昨晚7點在潭子區復興路一段前生酒駕自撞事故，50歲游女開轎車沿復興路一段往北屯區方向直行時，失控開出路肩，碰撞路邊停放轎車，轎車再推撞，波及路邊共6輛機車，游女的轎車右前車頭受損，被撞轎車左後車尾保險桿、右側車身及右前車頭受損，6輛機車車頭及車身受損。

游女的轎車撞到側翻，她自行脫困沒受傷，警方依規定到場處置，現場無人受傷，游女經檢測有酒精反應，酒測值超標，將依公共危險罪嫌送台中地檢署偵辦。

大雅分局統計轄內潭子區今年因酒駕遭舉發在案共176件，警方呼籲，酒後駕車害人害己，千萬別拿自己和他人的生命安全開玩笑，警方將持續強力執法打擊酒駕，請民眾切勿心存僥倖以身試法，共同維護交通安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市潭子區昨晚發生酒駕撞車事故，路旁7輛車被撞。記者游振昇／翻攝
台中市潭子區昨晚發生酒駕撞車事故，路旁7輛車被撞。記者游振昇／翻攝
台中市潭子區昨晚發生酒駕撞車事故，路旁7輛車被撞。記者游振昇／翻攝
台中市潭子區昨晚發生酒駕撞車事故，路旁7輛車被撞。記者游振昇／翻攝
台中市潭子區昨晚發生酒駕撞車事故，路旁7輛車被撞。記者游振昇／翻攝
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台中市 失控 酒駕

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