南投奧萬大耕耘車翻覆 老農遭重壓OHCA送醫搶救
南投仁愛奧萬大昨晚傳意外事故，一名老農駕駛耕耘車時疑因道路落差，行駛間不慎翻覆，老農被壓在車下受困，有民眾發現後通報119，老農被救出時已無呼吸心跳，救護人員立即施予急救，並緊急送醫搶救，詳細肇因仍待警方調查。
據了解，年約80歲呂姓老農到位在奧萬大地區的菜園工作，傍晚駕駛耕耘車時，疑準備下工返家，但因現場道路有高低落差，因此連人帶車翻覆，耕耘車頃倒後重壓在老農身上，之後被附近民眾發現，緊急報案通知警消到場救人。
南投縣消防局表示，昨晚7時許接獲通報，於奧萬大方向約5公里處附近的產業道路有一輛耕耘車翻覆，且下方有人受困，當下立刻調遣仁愛、中心碑、埔里等分隊人車，並攜帶各式救助器材趕赴現場，現場也有熱心民眾號召人手協助救援。
救難人員到場時，現場已有民眾駕駛怪手將耕耘車抬高，將受傷的老農從車下拉出，成功協助脫困，但已無呼吸心跳，救護人員立即施予急救，將其緊急送往埔里榮民醫院搶救；至於詳細事故原因，後續仍有待警方進一步調查釐清。
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