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玩打火機釀災？ 嬤帶5歲姊逃出 2歲妹葬火窟
高雄市一棟公寓昨起火，陳姓女子帶五歲孫女逃出，二歲孫女受困，在床底被消防隊發現已成焦屍。火警前陳看見兩名孫女玩打火機，出言制止，消防局不排除是玩打火機釀災，鑑識調查起火原因。
高市三民區中山一路一棟老舊公寓五樓昨上午九點半起火，五十八歲陳姓女子找不到二歲孫女，帶五歲孫女逃出，女童雙腳及臀部燙傷，消防員讓她雙腳泡進水桶減緩傷勢，女童痛得大哭，陳輕微嗆傷。消防隊約半小時撲滅火勢，進入火場搜尋，發現火勢燃燒五樓後方約三坪大房間，在床底尋獲二歲女童已成焦屍，研判起火時躲進床底罹難。
據了解，陳與兒子、孫女租屋同住，媳婦因案服刑中，火警時兒子外出工作。
陳稱，起火前見孫女玩打火機，她出言制止「別玩了」，隨後轉頭做家事，沒多久就聞到煙味，發現失火，看不到小孫女，先帶大孫女逃生。
檢方相驗女童遺體，因碳化嚴重，無法確認是否嗆死，本月八日將解剖調查死因。警方待火場鑑識報告結果及檢方查明死因，釐清陳是否涉過失致死罪。
律師郭晏甫說，陳身為照顧人，有顧好及搶救女童義務，為法律所稱「保證人地位」，但可能因為事發緊急，無法同時兼顧兩女童安全，不一定有過失，若陳主張阻卻違法事由，不見得有刑責。
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