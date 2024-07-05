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專家：如有人可傾訴 或許會轉念

聯合報／ 記者江婉儀張曼蘋李成蔭王慧瑛／新北報導

大陸籍簡姓女子帶兩名年幼女兒下水，兩女童溺水身亡。圖為警方封鎖現場採證。記者王長鼎／攝影
大陸籍簡姓女子帶兩名年幼女兒下水，兩女童溺水身亡。圖為警方封鎖現場採證。記者王長鼎／攝影
大陸籍簡姓女子帶兩名年幼女兒下水，兩女童溺水身亡。女童就讀國小教師說，姊妹來台對新環境適應快，課業及人際關係不錯，未發現異狀；專家認為，新住民有壓力，求助資源不少，關鍵在是否願意求助，暑假親子長時間相處，情緒控管是挑戰。

兩女童原在大陸就學，去年來台，由父母輪流接送上學，暑假後分別將升國小五年級、三年級，師長、同學得知噩耗心情沉重。校長說，姊妹課業成績不錯，家長也很關心孩子，樂意和老師溝通。

鄰居說，姊妹可愛，祖父母待人和善，沒聽過爭吵聲。轄區里長致電關心，女童祖母痛哭說「孫女很乖，我們非常疼，怎麼就這樣走了？」不解媳婦為何做傻事。里長說，姊妹乖巧有長輩緣，曾在里內親子活動見過，當時是祖父母帶來。

基隆市多元文化發展協會理事長趙玉珍說，每個世代新住民有不同壓力及挑戰，早期離鄉背井孤立無援，現今取得資訊管道發達，求助資源不會少，「關鍵在願不願意談」，若不願求助或社交過於封閉，等於切斷求助管道，若有人可傾訴，或許會轉念。

親職教育專家廖原賢說，女童年紀小，很難察覺危險，無論台灣人或新住民都要交友圈，尋求情感支持，若感到孤立無援會加重絕望感。

台灣照顧管理協會前理事長張淑慧說，孩子在學期間有學校管道可求助或發現異樣，暑假到來，家長與孩子長時間接觸，情緒控管是挑戰，老師看不到孩子，若鄰里關係不密切，風險更高。

新北社會局表示，該家庭成員無社福身分，也沒被通報脆弱家庭或家暴等紀錄。新北觀旅局長楊宗珉說，碧潭景區有保全定時巡邏，發現可疑會通報消防局，在跳水熱點有增高岸際繩索、設置救生圈等加強防護。

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