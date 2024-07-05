聽新聞
test
0:00 / 0:00

母哄下水拍照卻鬆手 小姊妹溺水亡

聯合報／ 記者王長鼎黃子騰房荷庭／連線報導

大陸籍簡姓女子帶十歲、九歲女兒在新北市新店區碧潭風景區走下水，兩名女童溺水身亡，前天被消防隊尋獲，警方封鎖現場採證，昨將簡依殺人罪嫌移送。記者王長鼎／翻攝
大陸籍簡姓女子帶十歲、九歲女兒在新北市新店區碧潭風景區走下水，兩名女童溺水身亡，前天被消防隊尋獲，警方封鎖現場採證，昨將簡依殺人罪嫌移送。記者王長鼎／翻攝
大陸籍簡姓女子本月二日帶十歲、九歲女兒在新北市新店區碧潭風景區走下水，兩名女童被沖走溺水，簡上岸後前天報案，消防隊尋獲兩女童遺體。警方調查，簡隨台灣籍丈夫來台居住一年，稱因生活習慣常與公婆爭執，氣憤帶女兒下水，事後很後悔，昨依殺人罪嫌移送，檢方聲押禁見。

警方查出，卅四歲簡姓女子是大陸湖南省人，在陸從事紋眉師，四十七歲丈夫赴陸在台商公司工作，雙方經友人介紹認識，結婚十一年育有兩女，原本住大陸；簡兩年前眼睛受傷而視力減弱，無法從事紋眉，加上公婆年事已高，去年七月帶女兒依親居留，隨丈夫來台與公婆在新北中和區同住，丈夫從事保全業，她沒有工作。

據調查，本月二日上午十點多，簡帶兩女兒到碧潭，從岸上牽女兒走下水，以拿手機幫女兒拍照為由鬆手，兩女童被水流沖走，沉入水中；簡游上岸，在碧潭呆坐及遊盪一天，丈夫發現妻小沒回家，聯絡不上，當晚七點多赴中和警分局南勢派出所報案請求協尋。

前天晚間八點多，簡下水找女兒未果，一小時後赴新店警分局碧潭派出所報案，稱帶女兒下水後，女兒被沖走，「我很後悔，可以幫我找女兒嗎？」警方趕抵現場，消防隊獲報出動船艇在碧潭渡船頭上游新店溪畔搜救，九點半在溪水邊草叢發現兩女童，均無生命跡象，警方封鎖現場採證。

簡神情落寞，稱與丈夫和睦，但因生活習慣不同，且她聽不懂台語，常被公婆指責，案發當天上午又與婆婆口角，一氣之下帶女兒出門到碧潭下水，非常後悔。

簡的丈夫接獲警方通知，與高齡雙親趕到場指認遺體，隨後至新店分局配合調查，神色哀傷不停拭淚，昨在檢方相驗遺體時至殯儀館，對媒體詢問不發一語。

檢方相驗，兩女童無明顯外傷，研判溺斃，指示冰存遺體，擇期解剖確認死因。警詢後將簡依殺人罪嫌移送台北地檢署，檢方以涉犯重罪、有滅證之虞聲押禁見；警方分析，她在警察知悉案件前報案，符合自首要件。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

丈夫 溺水 碧潭 遺體

延伸閱讀

母親牽2女兒走入碧潭後放手致小姊妹溺斃 殺人罪收押

為何狠心讓小姊妹溺斃？ 34歲母疑與公婆不睦卻見女兒備受疼愛

小姐妹被牽著走下碧潭拍照溺斃 母親涉殺人罪移送北檢複訊

影／母哄小姊妹拍照卻放手溺斃碧潭 殺人罪嫌送北檢偵辦

相關新聞

母哄下水拍照卻鬆手 小姊妹溺水亡

大陸籍簡姓女子本月二日帶十歲、九歲女兒在新北市新店區碧潭風景區走下水，兩名女童被沖走溺水，簡上岸後前天報案，消防隊尋獲兩...

專家：如有人可傾訴 或許會轉念

大陸籍簡姓女子帶兩名年幼女兒下水，兩女童溺水身亡。女童就讀國小教師說，姊妹來台對新環境適應快，課業及人際關係不錯，未發現...

南投奧萬大耕耘車翻覆 老農遭重壓OHCA送醫搶救

南投仁愛奧萬大昨晚傳意外事故，一名老農駕駛耕耘車時疑因道路落差，行駛間不慎翻覆，老農被壓在車下受困，有民眾發現後通報11...

北市計程車衝上東區人行道撞2騎士 運將送醫亡...現場黑煙瀰漫

台北市大安區今天晚上9點45分發生嚴重車禍，一輛計程車行駛信義路三段時，不明原因突然衝上人行道，撞倒正好騎YouBike經過的2名單車騎士，撞擊力道大，一旁高9公尺的路樹甚至應聲被撞斷。警、消趕抵，發現計程車駕駛已沒有呼吸心跳送醫搶救，不幸仍不治，2名單車騎士均意識請醒，在院觀察。

撞死浪貓留假電話逃逸 宜蘭開出首例路殺罰單

宜蘭1名林姓女子今年3月在宜蘭市駕車輾斃流浪貓，沒下車查看，僅卻留下假電話快速駛離，社區民眾看不過去，合作蒐證、檢舉，一...

玩打火機釀災？ 嬤帶5歲姊逃出 2歲妹葬火窟

高雄市一棟公寓昨起火，陳姓女子帶五歲孫女逃出，二歲孫女受困，在床底被消防隊發現已成焦屍。火警前陳看見兩名孫女玩打火機，出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。