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北市男假投資遭詐100萬 「心有不甘」配合警察抓2車手

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

李姓男子誤信假投資話術，陸續被詐騙集團面交騙走100萬元，他發現被騙後心有不甘，報警配合警察「再投資80萬元」。北市警方派員在旁埋伏，一舉抓到取款的詐欺車手，在場把風車手發現「手下被抓」，立刻開車逃離，警方6小時內追到他，一併逮捕送辦。

警方調查，李男（50歲）是上班族，誤信「股票獲利豐厚」、「支付抽成費用」等話術，遭詐騙集團成員誆騙加入股票投資群組，短短3個月，投資3次共100萬元。

李男發現APP的獲利根本無法出金，驚覺遭詐騙報警，北市刑大警方獲悉，請他配合「加碼投資80萬元」誘騙詐團現身，實則派員在旁埋伏，見面交車手阮姓男子（31歲）出現立刻逮人。

當時還有把風車手王姓男子（30歲）在場，不過他看到阮男被抓，立刻踩油門駛離，警方獲悉立刻追趕，最終在同一天、6小時後將他拘提到案，警詢後將阮男和王男依詐欺罪移送法辦；王男遭收押禁見。

北市警方請被害人「加碼投資80萬」，成功抓到詐欺車手以及把風車手。記者翁至成／翻攝
北市警方請被害人「加碼投資80萬」，成功抓到詐欺車手以及把風車手。記者翁至成／翻攝
北市警方請被害人「加碼投資80萬」，成功抓到詐欺車手以及把風車手。記者翁至成／翻攝
北市警方請被害人「加碼投資80萬」，成功抓到詐欺車手以及把風車手。記者翁至成／翻攝
北市刑大發現把風車手開車逃跑，循線拘提到案。記者翁至成／翻攝
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詐欺 詐騙集團 車手

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