北市男假投資遭詐100萬 「心有不甘」配合警察抓2車手

李姓男子誤信假投資話術，陸續被詐騙集團面交騙走100萬元，他發現被騙後心有不甘，報警配合警察「再投資80萬元」。北市警方派員在旁埋伏，一舉抓到取款的詐欺車手，在場把風車手發現「手下被抓」，立刻開車逃離，警方6小時內追到他，一併逮捕送辦。

警方調查，李男（50歲）是上班族，誤信「股票獲利豐厚」、「支付抽成費用」等話術，遭詐騙集團成員誆騙加入股票投資群組，短短3個月，投資3次共100萬元。

李男發現APP的獲利根本無法出金，驚覺遭詐騙報警，北市刑大警方獲悉，請他配合「加碼投資80萬元」誘騙詐團現身，實則派員在旁埋伏，見面交車手阮姓男子（31歲）出現立刻逮人。