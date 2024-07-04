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連2次車禍…17歲少年凌晨國道遭撞命危 下午搭救護車轉院又遭撞

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連兩次車禍...17歲少年凌晨國道遭撞命危 下午搭救護車轉院又遭撞

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

國道三號台中沙鹿段今凌晨發生車禍，造成1名17歲蔡姓少年一度命危送醫搶救，未料少年今下午由童綜合醫院的救護車載往轉院途中，行經台灣大道、忠明南路又和騎機車的余姓男子擦撞，造成余的車卡在救護車底下，余手腳擦挫傷，警方將調閱監視器進一步釐清肇責。

台中第一分局今下午5點40分獲報，西區台灣大道、忠明南路口有車禍，經查當時王姓駕駛開著1輛童綜合醫院的救護車，載送患者要到中國附醫轉院，與余姓男騎士發生碰撞後，造成余的機車卡在救護車下方。

所幸余男手腳擦挫傷，意識清楚，救護車王姓駕駛及車上4人未受傷，經查2人都沒有酒駕，將進一步調閱周邊監視器釐清肇事責任。

但當時救護車上正載著1名17歲蔡姓少年要轉院，蔡今凌晨因在國道3號沙鹿段發生嚴重車禍，造成蔡一度命危，緊急送醫恢復呼吸心跳，今下午在家屬陪同下由民間救護車載送轉院，未料途中又發生車禍。

國道三號南下沙鹿段今天早上發生車禍，4人受傷送醫。圖／警方提供
國道三號南下沙鹿段今天早上發生車禍，4人受傷送醫。圖／警方提供
少年今下午搭民間救護車轉院，未料途中又遭撞。記者曾健祐／翻攝
少年今下午搭民間救護車轉院，未料途中又遭撞。記者曾健祐／翻攝
少年今下午搭民間救護車轉院，未料途中又遭撞。記者曾健祐／翻攝
少年今下午搭民間救護車轉院，未料途中又遭撞。記者曾健祐／翻攝
少年今下午搭民間救護車轉院，未料途中又遭撞。記者曾健祐／翻攝
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救護車 監視器 車禍

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