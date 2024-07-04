雲林縣議長黃凱涉綠能案、縣府也遭搜索 張麗善人在日本跨海回應

新北地檢署調查綠能弊案，今天兵分多路動員上百人到雲林縣政府、縣議會等40處地點搜索，並約談議長黃凱、綠能廠商、縣府員工等20餘人，全案朝貪汙治罪條例偵辦。雲林縣長張麗善人在日本參訪，得知此事後表示，尊重檢調機關的調查職權，已要求縣府相關局處人員均須配合調查。

新北地檢署今一早指揮調查局新北市調查處，兵分40路搜索雲林縣議會、雲林縣政府及黃凱住處等處所，據了解，調閱近年多家光電業者相關資料，下午約談黃凱、綠能業者、縣府員工等20餘人。

張麗善人在日本參訪，她表示，相關案件現已在偵查中，不便評論，她已責成雲林縣政府相關局處人員均需配合司法調查，也希望司法機關能透過公正嚴謹的司法程序，盡速釐清事實。