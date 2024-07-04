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雲林縣議長黃凱涉綠能案、縣府也遭搜索 張麗善人在日本跨海回應

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

新北地檢署調查綠能弊案，今天兵分多路動員上百人到雲林縣政府、縣議會等40處地點搜索，並約談議長黃凱、綠能廠商、縣府員工等20餘人，全案朝貪汙治罪條例偵辦。雲林縣長張麗善人在日本參訪，得知此事後表示，尊重檢調機關的調查職權，已要求縣府相關局處人員均須配合調查。

新北地檢署今一早指揮調查局新北市調查處，兵分40路搜索雲林縣議會、雲林縣政府及黃凱住處等處所，據了解，調閱近年多家光電業者相關資料，下午約談黃凱、綠能業者、縣府員工等20餘人。

張麗善人在日本參訪，她表示，相關案件現已在偵查中，不便評論，她已責成雲林縣政府相關局處人員均需配合司法調查，也希望司法機關能透過公正嚴謹的司法程序，盡速釐清事實。

黃凱為雲林縣第3選區，無黨籍，2023年10月因前議長沈宗隆涉及綠能收賄案請辭後，補選高票當選議長。因雲林縣議會目前為休會期間，有議員透過新聞得知黃凱因涉及綠能案大感吃驚，「早上才互傳訊息問早」，並表示不清楚發生什麼事。

雲林縣議會日前進行議長補選，無黨籍議員黃凱以過半32票當選。記者陳雅玲／攝影
雲林縣議會日前進行議長補選，無黨籍議員黃凱以過半32票當選。記者陳雅玲／攝影

司法 雲林

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