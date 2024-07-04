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女搭北捷胃痛坐博愛座 遭79歲男持拐杖敲打憤提告

中央社／ 台北4日電

26歲曾姓女子昨天搭台北捷運淡水信義線從紅樹林站出發，因胃痛暫坐博愛座休息，遭79歲李姓男子拿拐杖敲打並辱罵要求曾女下次要讓座，曾女今天向警提告李男涉恐嚇等罪嫌。

曾姓女子今天前往派出所報案時稱，昨天搭台北捷運時，從紅樹林站出發要到忠孝敦化站，期間因身體不適，忽然胃痛，因此暫坐在車廂博愛座休息。

警方說，在旁79歲李姓男子突然持拐杖敲打並辱罵要求曾姓女子下次記得讓座，曾女感到害怕，按下捷運車廂內求救鈴請求協助。

警方表示，雙方最後在捷運圓山站下車後，隨即有站務人員前往月台協助，因曾姓女子稱另有要事，無需通知警方到場，由站務員登記雙方資料後各自離去。

警方指出，曾姓女子今天下午前往派出所提出恐嚇、公然侮辱等告訴，已依規定受理，將儘速通知李姓男子說明。

博愛座 捷運 車廂

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