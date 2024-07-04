聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北茶農搭流籠意外跌落30米 趴在樹梢消防救下送醫不治
新北市楊姓茶農今天下午開廂型車到石碇區北宜公路30.5公里處搭流籠工作，不慎跌落30公尺，趴在樹木上，經消防人員救下時已無生命跡象，經送醫搶救仍宣告不治。警方將報請台北地檢署檢察官相驗，調查事發原因及確實死因。
新北市消防局今天下午1時40分接獲石碇區永安里長蕭敏玲報案指稱，茶農楊姓男子（56歲）今天上午開廂型車外出工作，直到中午尚未返家吃飯，家屬拜託里長協助尋找，結果在石碇區北宜公路30.5公里處，楊姓茶農工作處只發現懸掛在半空中的流籠，卻不見人影。
新北市消防局第四救災救護大隊獲報後，出動文山中隊、石碇、坪林及安和分隊共10車20人前往搜救，消防人員於下午2時4分到達現場，於2時55分在與流籠有30公尺高度落差的山坡樹叢中，發現楊男趴在樹上，救下時已無生命跡象，家屬見狀仍堅持送醫急救，現場經緊急協助後送往北市萬芳醫院，經醫護人員救治仍宣告不治。
第四救災救護大隊長陳志瑋提醒，民眾外出在山區進行農業作業或其他戶外活動時，務必注意安全做好確保措施，避免發生意外，如遇緊急情況，請立即撥打119求助。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言