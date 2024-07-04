新北茶農搭流籠意外跌落30米 趴在樹梢消防救下送醫不治

新北市楊姓茶農今天下午開廂型車到石碇區北宜公路30.5公里處搭流籠工作，不慎跌落30公尺，趴在樹木上，經消防人員救下時已無生命跡象，經送醫搶救仍宣告不治。警方將報請台北地檢署檢察官相驗，調查事發原因及確實死因。

新北市消防局今天下午1時40分接獲石碇區永安里長蕭敏玲報案指稱，茶農楊姓男子（56歲）今天上午開廂型車外出工作，直到中午尚未返家吃飯，家屬拜託里長協助尋找，結果在石碇區北宜公路30.5公里處，楊姓茶農工作處只發現懸掛在半空中的流籠，卻不見人影。

新北市消防局第四救災救護大隊獲報後，出動文山中隊、石碇、坪林及安和分隊共10車20人前往搜救，消防人員於下午2時4分到達現場，於2時55分在與流籠有30公尺高度落差的山坡樹叢中，發現楊男趴在樹上，救下時已無生命跡象，家屬見狀仍堅持送醫急救，現場經緊急協助後送往北市萬芳醫院，經醫護人員救治仍宣告不治。