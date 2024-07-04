為何狠心讓小姊妹溺斃？ 34歲母疑與公婆不睦卻見女兒備受疼愛

新住民簡姓女子前晚帶著10歲、9歲的女兒去新店碧潭，謊稱要幫女兒拍照，卻在女兒下水後狠心放手，自己游上岸。簡女跟丈夫去年從大陸返回中和住，三代同堂，據悉，簡女因為語言隔閡，常聽不懂公婆在說什麼，又看到自己的女兒備受疼愛，心裡不平衡，才做出此舉。

據了解，白姓男子原本在大陸工作，後來認識34歲陸籍新移民簡姓女子，夫妻倆相差13歲，2人結婚後生下2個女兒，小姊妹很得長輩緣，也曾被阿公阿嬤帶去里內活動。

去年夫妻倆回台同住，三代同堂住在5樓公寓，白男做保全工作，簡女在台沒工作，但跟公婆有語言隔閡，常常聽不懂台語，不知公婆是不是在罵媳婦，導致心裡有疙瘩，又看到2個女兒備受疼愛，因此痛下殺手。

據悉，小姊妹原本在大陸讀書，去年轉學回來中和就讀，即便台灣跟大陸拼音系統不同，2人在課業很快跟上進度，學習狀況也沒有適應不良，跟同學之間相處很融洽，小姊妹本身很上進，家長在孩子教育上很盡心，跟老師配合密切，消息傳回學校，師長們對此都感到不捨、難過。

記者前往家屬住家拜訪，家屬也低調表示不願受訪。鄰居則說，對小姊妹有印象，2人很可愛，阿公阿嬤對人很和善，最近也沒有聽到對門有爭執聲，不知道鄰居家裡的情況。

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