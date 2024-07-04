撞死路邊野貓留下假電話逃逸 宜蘭開出縣內第一件路殺罰單

宜蘭1名林姓女子今年3月在宜蘭市駕車撞死流浪貓，被民眾目擊後留下假電話駛離；社區民眾看不過去，合作蒐證、檢舉，歷經3個多月，縣府動植物防疫所6月24日開出縣內第一件路殺罰單，依違反動物保護法處以1萬5000元罰鍰，並接受3小時動物保護講習。

檢舉人游小姐表示，今年3月22日晚上6時許本來待在宜蘭市津梅路附近家中，聽到外頭有爭執聲，出門後發現是社區民眾攔下1輛白色轎車理論，原來該車駕駛剛才撞上1隻橘白相間的流浪貓，卻沒有停下查看直接駛離，過了幾分鐘該車又開到該路段，社區民眾才攔下告知。

白色轎車被攔時，流浪貓已經一命嗚呼，林姓女駕駛態度強硬，不願負責，拗不過眾人留下1組電話號碼，被當場拆穿是假號碼，仍執意離去。游小姐說，無法姑息如此冷血的態度，決定蒐證檢舉，從車牌號碼到不幸死亡的流浪貓遺體，在動物醫院、派出所、動防所等地折騰了將近100天。

動防所6月24日開出縣內第一件路殺罰單，依違反動保法第6條「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物」開罰。所長陳祖健指出，路殺開罰原則與行為人是過失或故意、後續處理方式等有關，呼籲若撞傷、輾傷動物，務必馬上停車查看，通知相關單位，若有飼主也應通知飼主，協助送醫。