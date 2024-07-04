台中女誤信能赴日本人工受孕 險被騙上百萬

台中市1名單身女子日前到銀行辦理境外匯款，行員察覺有異報警協助，警方今天表示，女子誤信網友介紹可到日本人工受孕，而根據指示要匯款上百萬元到詐騙集團指定帳戶，幸員警勸說取消匯款。

台中市警察局第二分局今天表示，2日下午2時許接獲金融機構行員通報，有女子匯款用途有異，員警隨即到場了解，攔阻這起新興詐騙手法。

警方初步了解，這名37歲單身女子，經網路陌生網友介紹可以到日本凍卵及人工受孕的公司，並可以協助女子完成人工受孕的相關手續及流程，詐騙集團偽裝成這家公司業務，以節稅及減低費用原因，與女子相約在咖啡廳等公共場所洽談及簽訂合約。

警方指出，詐騙集團於2日以LINE指示女子匯款至私人帳戶，要求匯款247萬5000日圓（約新台幣50萬2092元）及新台幣81萬5000元，並堅稱匯款至私人帳戶才能避免被徵收稅金，經員警檢視發現這家公司與女子所簽訂契約，都沒有蓋上公司章戳或任何辨識印信。

員警當場向女子解釋，一般公司合約簽訂會有合法流程，雖然詐騙集團設計日文及中文兩種版本合約，但不會有任何公司會要求履約人透過非官方帳戶，進行高金額的境外匯款及新台幣匯款，女子聽後才恍然大悟，發現自己受騙並立即取消匯款。

第二分局分局長周俊銘表示，國人近期旅遊日本或至日本工作就學皆十分頻繁，提醒民眾勿輕易相信網路廣告及資訊，詐騙集團透過偽裝合法公司簽約方式取得民眾信任，蒙騙民眾一步步走入圈套，民眾應反覆確認公司真實性，遇有相關問題可直接撥打110報案電話或165反詐騙專線諮詢。