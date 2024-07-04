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北市男半月遭詐410萬 兒女拜託爸爸報案「加碼1500萬」抓到2車手
台北市李姓男子退休後在家，滑臉書時加入詐騙集團成立的股票投資LINE群組，誤信「高報酬、穩賺不賠」話術，短短半個月內遭詐騙410萬元，他家人發現「金流怪怪的」報警。警方成立專案小組，要求李男配合約出對方，實則派員在旁埋伏，一舉逮捕詐欺面交車手以及一旁把風車手，警詢後送辦。
信義警方上月獲報，李男（67歲）兒女稱，發現有許多收據金錢卻不知去向，懷疑爸爸被詐騙，多次陪同來派出所「請爸爸報警」，孰料爸爸深信不疑，認為自己沒有被騙，不願報警。
警方獲悉後，強勢要求李男假意配合約出對方，這次直接喊「加碼投資1500萬元」，實則派員警在旁埋伏，見車手劉姓男子（32歲）現身一舉上前，同時在附近逮捕把風的蕭姓車手（22歲），在場查扣工作手機、假識別證、股票收款收據及印章等詐騙證物，警詢後依詐欺罪送辦。
警方事後確認，李男在4月25日至5月9日，短短半個月內，前後跟詐團面交6次，分別為30萬、30萬、40萬、250萬、30萬、30萬，共410萬元，李男天真以為錢被拿去「股票代操投資」，孰料是拿到假專員給的假收據；李男知道對方的身分全都是假的，這才「大夢初醒」。
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