北市男半月遭詐410萬 兒女拜託爸爸報案「加碼1500萬」抓到2車手

台北市李姓男子退休後在家，滑臉書時加入詐騙集團成立的股票投資LINE群組，誤信「高報酬、穩賺不賠」話術，短短半個月內遭詐騙410萬元，他家人發現「金流怪怪的」報警。警方成立專案小組，要求李男配合約出對方，實則派員在旁埋伏，一舉逮捕詐欺面交車手以及一旁把風車手，警詢後送辦。

信義警方上月獲報，李男（67歲）兒女稱，發現有許多收據金錢卻不知去向，懷疑爸爸被詐騙，多次陪同來派出所「請爸爸報警」，孰料爸爸深信不疑，認為自己沒有被騙，不願報警。

警方獲悉後，強勢要求李男假意配合約出對方，這次直接喊「加碼投資1500萬元」，實則派員警在旁埋伏，見車手劉姓男子（32歲）現身一舉上前，同時在附近逮捕把風的蕭姓車手（22歲），在場查扣工作手機、假識別證、股票收款收據及印章等詐騙證物，警詢後依詐欺罪送辦。