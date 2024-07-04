煞不住...新竹巨城驚見消防車與救護車 真相竟是有人翻車了

新竹知名百貨「Big City遠東巨城購物中心」，今天下午1時許出現消防車和救護車，令逛街民眾吃驚，紛紛在LINE社群詢問：「發生什麼事」。原來是停車場發生翻車意外，一名男子疑似煞車失靈，在下坡時先是撞上前方轉彎處車輛後，接著又繼續往下俯衝，由於衝擊力道強大，該車也隨之翻覆，所幸駕駛僅受輕傷。

目擊民眾指出，當時灰色轎車要從4樓停車場往1樓出口方向行駛，未料行經3樓時，疑似煞車故障，在下坡途中突然暴衝，先是撞上前方轉彎處銀色轎車，但該車依舊「煞不住」，接著又往下俯衝，最後整台車輛都翻覆在2樓，擋風玻璃全部碎裂，保險桿也脫落。

據了解，灰色轎車駕駛一度受困車內，但幸好巨城的工作人員，第一時間先到現場將他救出，駕駛僅受輕傷、意識清楚，消防人員到場後，也協助將他送醫治療，至於銀車駕駛未受傷。警方也在調查中，釐清車禍原因是機械故障還是人為操作問題，事故也於2點10分排除，車損部分後續交由雙方保險公司進行理賠。