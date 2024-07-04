養護機構未獲家屬許可將病患火化 新北社會局：致誠摯歉意

新北安置於養護機構一名6旬蘇姓女子，今年5月因病送往八堵礦工醫院，後病重不治身亡，養護機構代為將其遺體火化，但胞弟陳先生直到6月接獲公所來電才知姐姐蘇女已死亡並火化，認為養護機構未通知家屬直接將親人遺體火化恣意妄為，社會局則表示個案於機構安置期間病逝並由機構直接火化，未能及時通知家屬，造成家屬遺憾，致上最誠摯的歉意。

據養護機構紀錄顯示，6旬蘇女2020年入住養護機構後，2021年9月因嘔吐等症狀送八堵礦工醫院治療，之後改鼻胃管進食。2023年8月因血氧濃度低等症狀再送醫治療。直到今年5月因發燒等症狀再送醫治療後，於5月12日病逝於醫院，死亡主因肺炎併呼吸衰竭。

胞弟陳先生在今年6月接獲公所通知，才得知養護機構將姊姊火化並樹葬，且病情及遺體處置等皆未通知家屬。他說，雖然曾與養護機構討論可由安置機構代處理後事，但不代表允許在未獲得家屬許可前，就可直接火化遺體，尤其病情及過世皆未通知家屬，認為養護機構恣意妄為，「火化後就用樹葬方式，顯然屍骨無存，家屬權益在哪？」要求機構應該道歉及合理賠償，並表示將追訴刑事責任。