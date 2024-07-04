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影／北市街友3個月中山、大同狂偷20餘起 零食配酒不忘偷車代步

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

陳姓男子曾涉多起竊盜案遭判刑，今年初又在台北市中山、大同區犯下多起竊案，他居無定所、行蹤飄忽，警方日前攔查查獲陳男歸案、送辦，士林地檢偵結依竊盜罪嫌起訴陳男。

警方調查，65歲陳男今年1至3月間在中山、大同區犯案20餘起，其行蹤飄忽，無固定居所，時而徒步遊蕩，時而竊取未上鎖的腳踏車代步，多在商店內順手牽羊偷走飲食商品，也包含高粱酒、米酒、威士忌等酒品，導致商家及車主財產受損，不堪其擾。

雖部分竊案陳男行竊時當場被查獲，依法送辦，但因陳男無固定居所，經通知遲不到案，遭發布通緝，4月24日遭中山分局大直派出所員警查獲後，依法將其解送歸案。

據悉，陳男是無業街友，先前就曾因涉犯多起竊案遭判刑，仍四處遊蕩行竊，是警方長期頭痛人物。

起訴指出，陳男先前因公共危險案經士林地院判刑6月，又因肇逃案經士林地院判刑7月，合併應執行徒刑1年，再因竊盜案遭台北地院判刑6月，2019年2月25日執行完畢後仍不知悔改，連續在台北市中山區、大同區行竊，事證明確偵結起訴。

陳男所為涉嫌刑法竊盜罪，犯意各別，行為互異，且於徒刑執行完畢5年內故意再犯罪，顯示陳男並未悔改、惡性重大，對刑罰反應力薄弱，執行成效不彰，建請法官參照大法官解釋第775號意旨及刑法第47條第1項規定，依累犯加重其刑。

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陳男時常偷牽未上鎖的腳踏車。記者李隆揆／翻攝
陳男時常偷牽未上鎖的腳踏車。記者李隆揆／翻攝
陳男時常偷牽未上鎖的腳踏車。記者李隆揆／翻攝
陳男時常偷牽未上鎖的腳踏車。記者李隆揆／翻攝
陳男時常偷牽未上鎖的腳踏車。記者李隆揆／翻攝
陳男時常偷牽未上鎖的腳踏車。記者李隆揆／翻攝

北市 大直 竊盜

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