9年前救護車上出生 男孩參加消防夏令營尋找恩人

新竹縣一名9歲小男孩日前到竹東消防分隊參加消防夏令營，卻逢人就問「吳氏夫妻有在這裡嗎」，隊員一問才知男孩9年前出生在救護車上，正是隊員吳忠任與吳淑滿親手接生，如今回來「找爸媽」還正好碰上，讓隊員們不禁莞爾一笑。

原來9年前男孩的母親要生產時，因為男孩迫不及待要來到這世界，當時隨車的吳忠任與吳淑滿，立即就在救護車上接生男孩，雖然男孩肯定不會有印象，但成長過程中，男孩的母親都不斷告訴男孩是出生在救護車上的寶寶，還是由姓吳的2個救護員接生。

這件事一直讓男孩放在心上，今年突然看到新竹縣消防局在7月1、2日舉辦暑期消防夏令營，便立刻報名，但他的目的卻不是只為了學習消防知識，對他而言更重要的任務是找到恩人，希望能親自感謝當時的吳姓救護員接生他。

果然男孩也順利抽中夏令營資格，在夏令營第一天，便不斷詢問現場消防員們是否認識當初接生他的吳姓消防員。隔天到竹東消防分隊展開繩索課程時，男孩再次提起，經過一番了解，才知道當初接生男孩的正是還在新竹縣消防局服務的吳忠任與吳淑滿消防夫妻。

巧合的是夏令營課程當天，吳忠任與吳淑滿正好休假一同到隊上，隊員們馬上就讓3人見面，場面就像一家團聚一樣，吳忠任與吳淑滿也沒想到當初在救護車上接生的小寶寶，如今已經是9歲的國小生，還特地回來參加消防夏令營。

看著9歲的男孩，不僅活潑大方，還有著一對小酒窩，吳忠任與吳淑滿都忍不住誇他「可愛」，更祝福他平安健康長大，希望男孩每天都能像參加夏令營一樣，露出開心的笑容。其他隊員也笑稱還好男孩是回來找恩人，不是找爸爸，不過更歡迎所有救護車上出生的小寶寶，都能回到消防隊看看。