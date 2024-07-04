高市警破51億洗錢機房 電子產品偵測犬嗅獲關鍵罪證

蘇姓男子租用民宅設立博弈網站洗錢機房，經手逾4兆越南盾，換算約新台幣51億，高市警破門搜索，透過電子產品偵測犬起獲關鍵事證，雄檢依洗錢等罪嫌將蘇男等12人起訴。

檢警調查，綽號「風哥」的39歲鄭姓男子以每月新台幣7萬元招募34歲蘇男作為機房幹部，並在高雄、屏東租屋設立博弈網站洗錢機房，再招募10名人員擔任客服人員輪班服務。

高雄市警察局刑事警察大隊今天召開記者會指出，集團透過網路徵才或由機房成員招募親友加入，利用「高薪、輕鬆、免經驗」工作號召年輕人，協助境外博弈或資金盤網站轉帳不法金流，並以境外帳戶層層轉帳躲避查緝，從中抽成牟利，甚至透過自動化程式簡化人工作業；初估半年內經手賭博網站洗錢金額已逾越南盾4兆元，換算新台幣約為51億元。

警方獲報後組成專案小組，經蒐證多時，伺機破門搜索，一舉破獲3處據點，並透過保三總隊電子產品偵測犬「Wafer（晶圓）」，在現場找尋藏匿電子產品，起獲關鍵事證，後續共拘提蘇男等12人到案，檢方偵結後，依違反洗錢防制法等罪嫌起訴12人。

警方指出，電子產品偵測犬Wafer（晶圓）是在美國訓練後移交保三總隊出勤，牠能藉由聞到電子產品中的特殊化學塗料，進而在配合警方攻堅搜索時找到體積較小電子產品，例如SIM卡、手機等物；這次搜索也是在機房內藉嗅聞找到2支關鍵手機，幫助警方取得更多犯罪事證。