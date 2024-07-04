小姐妹被牽著走下碧潭拍照溺斃 母親涉殺人罪移送北檢複訊

新北市新店區碧潭傳出家庭悲劇，34歲陸籍新住民簡姓女子疑因與公婆發生爭執，前上午帶著9歲和10歲的女兒從中和區搭計程車至碧潭跳水，2姊妹不幸溺斃，簡女事後則獨自上岸報警。警方今天下午依涉犯殺人罪，將簡女移送台北地檢署複訊。

據了解，本月2日上午10時許，簡女與47歲丈夫及公婆發生口角爭執，一氣之下從新北市中和區攜女至新店碧潭後，3人一起從岸邊走下水，簡女再以拍照為由，將手放開後，一對年幼的女兒便遭水流沖走不見身影，簡女則自行游回岸邊。

簡女獨自一人流落在碧潭旁的捷運新店總站，昨晚8時她再度前往碧潭找不到人，二度尋短未果後，自行至派出所報案。因簡女與女兒至晚未歸，其丈夫前晚7時許報警協尋。

消防人員昨晚尋獲年僅9歲及10歲的2名溺水姊妹但都已無生命跡象，警方已派遣鑑識小組前往現場採證並通知家屬；連夜移置新北市立板橋殯儀館。檢警今天上午進行相驗，小姐妹的父親和祖父母來到殯儀館時神情憂傷，面對詢問不發一語。警方下午2點26分將簡女移送北檢複訊，案由為殺人罪。

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