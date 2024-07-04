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影／彰化員警趕救人 卻被撞到火燒車…熱心民眾滅火、員警命大輕傷

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化市泰和派出所潘姓員警昨天中午接獲通報有民眾尋短案件，前往處理途中行經金馬路一段跟寶廍路路口，與一輛汽車碰撞，警用機車被撞到火燒車，員警也受傷，幸好送醫後僅擦挫傷，今天火燒車影音曝光，讓大家驚呼「員警真是命大」，肇事責任調查中。

潘姓員警（25歲）昨天上午11點50分與另一名員警一起出勤欲趕往民宅處理民眾尋短案件，潘員騎機車到彰化市金馬路一段與寶廍路口時，從寶廍路往金馬路左轉後，楊姓駕駛行駛在金馬路與前方潘員機車碰撞，警用機車當場起火燃燒，幸好一旁汽車廠廠長與葉姓民眾即時衝出以滅火器滅火，才未釀成重大災害。

潘員摔傷送醫，四肢擦傷治療後已出院，而楊姓駕駛未受傷，酒測零，初步調查，當時潘員執行勤務，有鳴警笛及閃警示燈，肇事責任警方調查中。

附近居民表示，當時聽到碰一聲，就看到警用機車火燒車，實在相當驚險，幸好附近熱心車廠及民眾即時滅火，幸員警僅受輕傷。

彰化市泰和派出所潘姓員警昨天執勤時與汽車碰撞，警用機車被撞到火燒車，員警也受傷。影／民眾提供
彰化市泰和派出所潘姓員警昨天執勤時與汽車碰撞，警用機車被撞到火燒車，員警也受傷。影／民眾提供
彰化市泰和派出所潘姓員警昨天執勤時與汽車碰撞，警用機車被撞到火燒車，員警也受傷。影／民眾提供
彰化市泰和派出所潘姓員警昨天執勤時與汽車碰撞，警用機車被撞到火燒車，員警也受傷。影／民眾提供

火燒車 警用機車

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