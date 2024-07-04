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高雄阿婆騎電動四輪車撞傷人後「走了」 受傷婦求償45萬落空

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄阿蓮區周姓婦人過馬路時，被一名騎乘電動四輪車的阿婆撞上，周女倒地後送醫，腳踝受傷胸部肋骨還有壓迫性骨折，阿婆被依過失傷害罪嫌起訴，周女也對阿婆求償45萬元賠償，不過案件剛移審法院，阿婆就辭世，刑事部分判決不受理，周女求償也被駁回。

判決指出，周女去年9月29日上午8時許，行走在阿蓮區第一市場附近路口時，正巧被一名慢速騎乘醫療用電動四輪車的阿婆撞上。

周女因腳踝受傷倒地，雖腳步僅受擦挫傷，但就醫後發現第十二胸椎楔狀壓迫性骨折，氣得對阿婆提告傷害。

檢方調查後，認為阿婆騎乘的電動四輪車依法應視同行人，應在人行道或靠邊行走，但阿婆卻貿然穿越路口，撞上前方的周女，認定阿婆有過失，偵結依過失傷害罪嫌將她起訴。

阿婆被起訴後，周女另提刑事附帶民事訴訟，根據自己所受傷害，合計像阿婆提告索賠45萬元，不過阿婆起訴移審法院不久，今年6月9日就因故辭世，刑事部分最後判決不受理，因此周女民事求償也被判決駁回，無法獲得想要的賠償。

周姓婦人在阿蓮第一市場附近被騎乘電動四輪車的阿婆撞上，周女氣憤提告並索賠45萬元，不過阿婆已經辭世，周女無法獲得想要賠償。取自Google Map
周姓婦人在阿蓮第一市場附近被騎乘電動四輪車的阿婆撞上，周女氣憤提告並索賠45萬元，不過阿婆已經辭世，周女無法獲得想要賠償。取自Google Map

傷害罪 壓迫性骨折 提告

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