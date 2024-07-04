影／母哄小姊妹拍照卻放手溺斃碧潭 殺人罪嫌送北檢偵辦
新北市新店區碧潭昨晚傳出家庭悲劇，警方接獲一名34歲大陸籍女子報案，她聲稱因為生活習慣常跟公婆口角是爭執的主因，前天一氣之下帶2名年幼女兒至新店碧潭，哄2名女兒入水拍照卻放手，她自行游上岸，小姊妹溺斃。涉案女子今天下午2時由新店警方依殺人罪嫌移送台北地檢署偵辦。
警方調查，女子自行游上岸後，找不到小姊妹，昨晚自行到碧潭尋找仍看不到人，二度尋短未果，才向警方報案求助。消防人員昨晚尋獲年僅9歲及10歲的2名溺水姊妹，但都已無生命跡象。警方今天下午將報請檢察官相驗，初步研判均2名幼女均為生前溺水，將擇期解剖進一步確認死因。
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