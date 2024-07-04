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影／高雄KIA駕駛夜釣一整晚精神不濟 連追撞5車這下慘了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

邱姓男子今天上午9時4分許駕駛KIA轎車行經新興區民族一路，疑精神不濟、恍神，先擦撞兩輛轎車後，再碰撞前方一輛黑色自小客車，另有2車遭輕微波及，事故導致其中一名凍姓女駕駛頸部不適就醫，幸無大礙；邱聲稱，因釣魚釣一整晚，返家途中恍神不小心肇禍。

警方指出，邱姓男子（40歲）今天上午9時4分許駕駛KIA轎車，沿民族一路北往南方向的快車道行駛，在民族一路和信守路路口時，不慎先擦撞兩輛轎車，隨後衝撞前方一輛黑色三菱轎車，再波及兩輛轎車。

車禍事故造成三菱轎車的凍姓女駕駛（57歲）頸部不適，幸被送醫治療後無大礙；其餘駕駛均未受傷。

據了解，邱男肇禍後，聲稱因去釣魚釣一整夜都沒睡，駕車返回前鎮住處途中，因精神不濟出車禍肇事，詳細肇責由交通大隊分析釐清。

高雄市邱姓男子夜釣一整晚精神不濟，今天上午駕駛KIA轎車返家途中，在民族一路連追撞5車，幸僅1名女駕駛受輕傷。記者石秀華／翻攝
高雄市邱姓男子夜釣一整晚精神不濟，今天上午駕駛KIA轎車返家途中，在民族一路連追撞5車，幸僅1名女駕駛受輕傷。記者石秀華／翻攝
高雄市邱姓男子夜釣一整晚精神不濟，今天上午駕駛KIA轎車返家途中，在民族一路連追撞5車，幸僅1名女駕駛受輕傷。記者石秀華／翻攝
高雄市邱姓男子夜釣一整晚精神不濟，今天上午駕駛KIA轎車返家途中，在民族一路連追撞5車，幸僅1名女駕駛受輕傷。記者石秀華／翻攝
高雄市邱姓男子夜釣一整晚精神不濟，今天上午駕駛KIA轎車返家途中，在民族一路連追撞5車，幸僅1名三菱轎車（如圖）的女駕駛受輕傷。記者石秀華／翻攝
高雄市邱姓男子夜釣一整晚精神不濟，今天上午駕駛KIA轎車返家途中，在民族一路連追撞5車，幸僅1名三菱轎車（如圖）的女駕駛受輕傷。記者石秀華／翻攝

恍神 車禍 黑色

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