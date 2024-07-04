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疑玩打火機2歲女童燒成焦屍 阿嬤是否有過失？全看1關鍵

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市三民區某公寓今天上午9時42分許竄火，屋內陳姓阿嬤和2歲和5歲孫女受困，阿嬤先帶5歲女童逃出，2歲女童則被燒成焦屍，事故起因為女童疑玩打火機釀災，因阿嬤當時為實際照顧人，外界認為阿嬤疏於照顧，恐涉及過失致死；不過律師認為，阿嬤若主張阻卻違法事由，不見得有刑事責任

曾任警官、律師郭晏甫解釋，阿嬤身為照顧人，有顧好女童及搶救女童的義務，為法律所稱的「保證人地位」，不過事發時，她可能太緊急，無法同時兼顧兩名女童安全，不一定有過失。

郭晏甫說，從新聞來看，當時有兩個小女童同時發生危險，會有「義務衝突」的情形，且阿嬤她確實成功營救其中1名孫女，若主張這個阻卻違法事由，應不會有刑事責任。

該間公寓五樓今天上午9時42分許竄出濃濃黑煙，隨即起火，消防局出動21車47人前往搶救，陳姓阿嬤帶5歲女童逃出，獲救女童雙腳、臀部燙傷，陳婦則輕微嗆傷。

據了解，陳婦指出，起火前曾見到2名孫女在屋內玩打火機，她曾一度出言制止「別玩了」，隨後轉頭做家事，沒想到沒多久就聞到煙味，因看不到小孫女人在哪裡，先帶著大孫女逃出屋外。

火勢撲滅後，警消進入屋內清查，發現2歲女童當時起火時，疑嚇到躲在後方房間的床底下，因整間房屋已燒得面目全非，2歲女童不幸被燒成焦屍，葬生火窟。

警方調查，陳婦和兩名孫女及兒子租屋同住，女童的母親疑因案入獄中，父親今天上午外出工作，一場火警讓一家人天人永隔，詳細起火原因已由火場鑑識人員釐清。

高雄小姊妹在三民區5樓公寓的住處疑玩打火機釀火燒屋，阿嬤帶著5歲姊姊逃出，2歲妹妹嚇得躲床底，燒成焦屍。記者劉學聖／攝影
高雄小姊妹在三民區5樓公寓的住處疑玩打火機釀火燒屋，阿嬤帶著5歲姊姊逃出，2歲妹妹嚇得躲床底，燒成焦屍。記者劉學聖／攝影

律師 火災 過失致死 阿嬤

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