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寶山轎車「一下子失控」衝出橋面 直墜10米溪床…4人輕傷送醫

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導

新竹縣寶山鄉寶山村寶山路二段，今天中午12點多發生一起交通事故，1輛轎車疑過彎失控衝出橋面，墜落下方約10米深溪床，車上4人分受輕重傷，目前正由警消救援中。

縣消防局初步表示，12點58分左右，首波救援人員到場接觸患者，第一名傷者可自行行走，表示不需送醫；旋即將第二名已脫困婦人以長背板固定後，配合吊車上拉完成，由北埔91送往國泰醫院急救，現場另有兩名傷者仍在搶救中，準備後送就醫。

據了解，車上是兩對夫妻，分別來自新竹市及屏東縣，其中男駕駛最先自行脫困爬出車外求援，原先他表示不需送醫，但現場救護人員評估可能其頭部也有受到強烈撞擊，建議他一起送醫診療，其他3名乘客意識清楚，傷勢不明。

年約8旬肇事莊姓駕駛說，今天一行4人前往五指山健行，開車返程準備要到太太弟媳位在新竹市住家用中餐，途經事故地點時，不知怎地「一下子失控」，還好人都平安。至於詳細事發原因及經過，仍有待警方調查釐清。

肇事轎車疑過彎失控衝出路面，墜落下方約10米深溪床，車上4人受傷，目前正由警消救援中。圖／民眾提供
肇事轎車疑過彎失控衝出路面，墜落下方約10米深溪床，車上4人受傷，目前正由警消救援中。圖／民眾提供
警消人員將第二名已脫困婦人以長背板固定後，配合吊車上拉完成，由北埔91送往國泰醫院。圖／民眾提供
警消人員將第二名已脫困婦人以長背板固定後，配合吊車上拉完成，由北埔91送往國泰醫院。圖／民眾提供
肇事轎車疑過彎失控衝出路面，墜落下方約10米深溪床，車上4人分受輕重傷，目前正由警消救援中。圖／民眾提供
肇事轎車疑過彎失控衝出路面，墜落下方約10米深溪床，車上4人分受輕重傷，目前正由警消救援中。圖／民眾提供
車上兩對夫妻分受輕重傷，目前正由警消救援中。圖／民眾提供
車上兩對夫妻分受輕重傷，目前正由警消救援中。圖／民眾提供

交通事故 失控 新竹 車禍

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