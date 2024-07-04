母帶2女跳碧潭「查嘸相關求助」 專家曝1關鍵恐轉念

新北簡姓婦人帶2名幼女尋短，釀2死悲劇。基隆市多元文化發展協會理事長趙玉珍表示，「如果有人可傾訴，也許就轉念了」。不過新北市相關新住民協會未接獲該個案求助，新北社會局表示，昨立即由社工出勤了解案發經過、家庭關係及照顧分工，後續將依家屬需求，協助處理2位未成年兒少喪葬事宜。

趙玉珍是浙江新住民，嫁來台灣28年。她說，每個世代的新住民有不同壓力和挑戰，早期新住民離鄉背井來台確實孤立無援，現在新住民其實取得資訊的管達發達，求助的資源不會少，「關鍵在願不願意對別人談，若不願意求助或社交過於封閉，等於切斷求助管道，處境就更為棘手」。

趙玉珍說，由於協會觀察到新住民在地生活、家庭經營的壓力和需求，將舉辦一些心靈成長課程，邀親子、夫妻一起來參加，當新住民家庭的後盾。

該個案經查沒有脆弱家庭及家暴通報，也查無福利身分。社會局表示，經了解板橋、三重新住民家庭暨婦女服務中心等機構，也未接過該個案求助。

社會局表示，昨深夜接獲通報後，立即由社工出勤了解案發經過、家庭關係及照顧分工，後續將依家屬需求協助，另外也會提供法律扶助、悲傷輔導資源、家庭關係協談，以利協助家屬面對及處理兒少死亡事件。

社會局說，若遭遇困難可就近前往社福中心或心理衛生中心尋求協助。社會局表示，新住民中心主要針對生活適應困難者提供服務，包括可提供福利、法律諮詢等協助，若需要關懷訪視，也將由社工員為其服務，若有其他多元需求需協助，如就業、家庭問題等，亦提供轉介服務。

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