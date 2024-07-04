影／詐騙集團認乾媽 喪女菇農失金百餘萬…和警聯手逮獲車手

台中市霧峰一名63歲女菇農誤信詐騙集團在網路上的投資廣告，與一名「女營業員」互加LINE並相談甚歡，對方得知她女兒最近才剛過世，於是利用她思念女兒之情，認她做乾媽，並以有內線消息，可藉購買「庫藏股」方式獲利，僅一個多月就騙了她兩百多萬元。警方昨天趁詐騙集團還當想再次騙她交付180萬元時，當場把范姓車手逮捕。

警方說，警方日前逮捕1名車手，從車手的手機裡得知女菇農亦是被害對象之一，並曾向女菇農取過款，於是趕緊連繫她，避免她再被騙。當得知對方又要再以還有新的股票可以投資，請她再交付180萬元時，即先在雙方約見面的光復國中小學附近埋伏，當車手現身時，立即以包夾方式把范姓車手壓制在地逮捕。

女菇農說，女營業員是以有「庫藏股」以及有內線消息可以投資獲利為由，請她交付現金，並派人當面向她取錢，然後幫她「儲值」，前面4次已交付兩百多萬元，但這期間還騙稱投資已有獲利，曾匯回80萬元給她，以取得她的信任，未料竟是一場騙局。

警方昨天逮捕范姓車手，在他身上查獲犯罪用手機、偽造員工識別證及取款收據等，依違反洗錢防制法及刑法詐欺罪嫌移送法辦。