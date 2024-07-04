小姊妹人倫悲劇太揪心 里長：阿公阿嬤哭得很慘

34歲簡姓婦人疑與夫家人為細故起爭執，2日上午帶9歲、10歲女兒從新北中和區搭計程車至新店碧潭輕生，小姊妹不幸溺斃，簡女獨自上岸報警。小姊妹的祖父母住中和區一幢5層樓公寓，家境小康，里長透過電話送暖，阿嬤在電話那頭哭得很慘，直說「這2個孫很乖，我們非常疼，怎麼就這樣走了」。

中和區內南里長曾金禧說，小姊妹很乖巧、有長輩緣，曾在里內親子活動中見過，當時是阿公、阿嬤帶她們來同樂，是天真可愛的小孩。

曾金禧說，小姊妹的阿公、阿嬤為人和善，家庭經濟小康，住在當地一幢5層樓高的公寓，老人家已經退休，平時會幫忙顧孫。曾里長提到，發生憾事後，他第一時間打給小姐妹的阿嬤，阿嬤在電話中哭得很傷心，直說很難接受噩耗，也提到他們對這2個孫女「惜命命」，不理解媳婦為何會做傻事。

小姊妹的祖夫母今天中午現身板橋殯儀館處理相驗及後事，曾金禧說，遇到那麼大的難關，家屬一時之間心情還很難平復，區公所和他會一路陪伴，協助家屬挺過難關。

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