小姊妹被母帶碧潭溺斃 專家：社區可「搭把手」提供資源協助

34歲簡姓女子疑因與公婆發生爭執，2日上午帶著9歲和10歲的女兒從中和搭計程車至碧潭輕生，2姊妹不幸溺斃，簡女事後則獨自上岸報警。專家認為，家長若覺得負擔太大，就要求助，發生困境就是需要幫忙，社區鄰里可幫忙「搭把手」，提供管道讓專業幫忙，不要自己扛壓力。

有心理治療、親職教育專業的養心心理治療所所長廖原賢表示，這是讓人心疼的事件，這很像2年前疫情爆發後發生的家庭衝突，家長跟孩子都被鎖進家庭，家庭壓力變很大，就需要更多生活支持系統介入幫忙，例如生活團體或是家長團體，這不只孩子問題，也有全家衝突議題。

廖原賢表示，孩子還小要察覺到危險，難度太高，反而是家長覺得自己負擔太大時，就要提出求助，千萬不要害羞，發生困境就是「我需要幫忙」，不論是台灣人或是新住民，都要交友圈，有情感上的支持，不然會有無助感，覺得自己孤立無援，會加重絕望感。

台灣照顧管理協會前理事長張淑慧指出，暑假到來，對家長孩子都很辛苦，家長之間也會戲稱「9月才是鬼門關」，因為孩子結束暑假去上課了。在犯罪防治中會討論到暴力衝突，以棒球選手為例，天氣太熱暴投比例高，暴力案件數量也會隨氣溫高增加；若孩子暑期沒有安排活動，家長跟孩子長時間接觸，情緒控管也是挑戰。

張淑慧說，對於本就是高風險、脆弱家庭，過往可在學校求助，老師也能幫忙注意，但放假就看不到，加上鄰里關係不密切，求助管道少。她建議各縣市都有小衛星課後照顧，暑假都會免費辦活動，很鼓勵孩子來參加。另外台灣夢計畫在淡水鄧公社區、三芝福成社區，都有提供暑期免費照顧，不讓家長因為工作家庭兩頭燒，有喘息空間，也讓孩子跟社區有連結。

高脆弱家庭經濟條件較不好，張淑慧認為，學校更要鼓勵孩子要參加活動，不要讓孩子因家庭壓力，例如家事或照顧年幼成員，還有家長情緒，降低與社會連結學習的機會。

在社區關懷方便，張淑慧表示，可靠社區發展協會多關心12歲以下的孩子作息，例如彰化大湖社區會有「巡田水」活動，成員每天輪流關懷脆弱家庭狀況，彰化竹塘社區有婦幼關懷、泡茶聊天隊，甚至廟公也加入關懷團隊，衛福部也在推「社區初級預防」，希望每個人都多一點家暴防治觀念，大家都能當家暴守門員。

「不要怕雞婆」，廖原賢表示，如果發現鄰居有衝突，可以幫忙打113，讓專業幫忙介入，里長伯、里長母會比較了解社區狀況，但不用把壓力給社區跟一般民眾，「鄰居可以介紹資源，幫忙搭把手，讓真正的專業來幫忙」。

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