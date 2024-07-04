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嘉義縣東石27歲男騎士衝對向車道 撞護欄後摔田裡傷重不治

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣東石鄉三家村昨晚傳出死亡車禍，27歲李姓男子騎機車行經縣道166線，不明原因逕自騎到對向車道，猛力撞上路旁水泥護欄，拋飛摔進田裡，經救護車送往嘉義長庚醫院，仍因傷重不治。詳細事故原因仍待警方釐清。

嘉義縣消防局昨晚8點多獲報，縣道166線3.6公里處發生事故，立即派遣消防人員到場搶救，發現一名男子疑似自撞摔進田裡，因受猛烈撞擊，傷勢相當嚴重，經緊急處置後，送至嘉義長庚醫院急救，最終仍因傷重宣告不治。

據了解，李男行經縣道166線，旁邊並無其他車輛，李男騎車偏移車道，逕直往對向車道騎過去，未減速撞上水泥護欄，衝擊力道猛烈，李男遭拋飛摔進一旁田裡，詳細事故原因仍待警方釐清，死因及酒測值將待相驗釐清。

警方提醒，駕駛人應保持高度注意力，並留意自身健康及車前狀況，遵守交通規則，依照標誌標線方向行駛，並確實配戴安全帽，維護自身及其他用路人行車安全。

嘉義縣東石鄉昨天深夜傳死亡車禍，27歲男子自摔田裡傷重不治。圖／成峻提供
嘉義縣東石鄉昨天深夜傳死亡車禍，27歲男子自摔田裡傷重不治。圖／成峻提供
嘉義縣東石鄉昨天深夜傳死亡車禍，27歲男子自摔田裡傷重不治。圖／成峻提供
嘉義縣東石鄉昨天深夜傳死亡車禍，27歲男子自摔田裡傷重不治。圖／成峻提供
嘉義縣東石鄉昨天深夜傳死亡車禍，27歲男子自摔田裡傷重不治。圖／成峻提供
嘉義縣東石鄉昨天深夜傳死亡車禍，27歲男子自摔田裡傷重不治。圖／成峻提供

嘉義 車禍 車道

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