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新月沙灣落水高中生還沒找到 研判被海流往南推或已沖上岸

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹縣竹北熱門景點新月沙灣昨天傳出3名戲水民眾落水，其中1名來自桃園觀音高中二年級的劉姓學生失蹤，搜救人員今早天一亮持續搜救行動，研判劉姓學生可能被海流往南帶，或已被海浪沖上岸，搜救人員不放棄任何希望。

搜救人員昨天搜救行動持續到晚間9點30分，因現場海面漆黑一片，能見度實在太低，因此只能暫時收隊，等到今天天亮又全部出動持續救援，今早一共再派出超過30人、4艘船艇在海面上搜尋，空勤總隊直升機也在空中盤旋協助搜尋。

據搜救人員指出，昨天事發後因為正逢退潮，研判劉姓學生可能第一時間先被離岸流拉出外海後，又隨著海流先向北移動一陣子，接著又伴隨漲潮海流向南漂流，因此研判劉姓學生可能在事發地南方海面等待救援，或有可能已被海浪沖上岸。

新竹縣交旅處再提出警告，新月沙灣為限制水域，禁止民眾隨意下水從事水上活動，因該海域並未有救生員，也並非海水浴場，呼籲民眾不要任意下水遊玩，僅可在沙灘玩沙休憩。

搜救人員持續在海面搜尋從新月沙灣落水失蹤的劉姓高中生，希望能盡快找到他的蹤跡。圖／搜救人員提供
搜救人員持續在海面搜尋從新月沙灣落水失蹤的劉姓高中生，希望能盡快找到他的蹤跡。圖／搜救人員提供

失蹤 新竹 海水浴場 空勤總隊

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