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誘民眾赴柬埔寨詐騙 中市警破獲人販集團逮5嫌

中央社／ 台中4日電

楊姓男子組成詐騙人口販運集團，誘騙台人出境從事詐騙並限制人身自由，台中警方今年初接獲1名母親報案兒子遭拘禁在柬埔寨，經警方協助被害人返國，並逮捕楊男等5人送辦。

台中市警察局烏日分局今天表示，警方3月間接獲陳姓母親報案，指她的兒子吳姓男子在柬埔寨遭控制人身自由，近3個月無法返國，且對方宣稱兒子積欠公司款項遭不法拘禁，請求警方協助。

烏日警分局受理後，立即通報刑事局、外交部及移民署協助救援，成功協助吳男安全返國，警方並組成專案小組偵辦。警方依據吳男證詞，鎖定楊姓男子（36歲）組成的詐騙人口販運集團，並報請台北地檢署指揮偵辦。

辦案人員日前循線前往台北市南港區，先將詐騙人口販運集團鄭姓成員逮捕，接著陸續將主嫌及其他成員拘提到案，共計帶回楊男等5人到案釐清。

警方查出，涉案的集團先在臉書（Facebook）刊登招募廣告，以高薪為餌，誘騙失業、負債或急需用錢民眾，謊稱前往國外從事博弈或遊戲客服等工作機會，招募後先行將被害人帶往安排的旅館拘禁，以恐嚇人身安全等方式逼迫接受安排，再搭機前往柬埔寨等地從事詐騙工作。

警方指出，期間被害人若不服從或詐騙業績不佳，派人以暴力方式毆打被害人，並限制行動自由，被害人因護照遭集團扣押，更被要求支付高額贖金才能返台。

警詢後，警方將楊男等5人依詐欺罪、妨害自由、組織犯罪條例等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

柬埔寨 詐騙

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