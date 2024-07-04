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進口菸絲下腳料製造私菸 菸絲發霉、夾雜蟲屍焦油還超標

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

海巡署雲林查緝隊昨天在嘉義縣水上鄉破獲私菸工廠，當場查扣市值1200萬元的私菸，該工廠以肥料倉庫掩護，並以肥料名義進口菸絲，再添加化學香精調配、包裝，製菸現場環境惡劣，甚至有菸絲發霉、焦油含量超標等情形，恐對人體健康嚴重危害。

雲林查緝隊日前接獲情資，指有不肖業者在嘉義縣水上鄉隱蔽山區一處肥料倉庫掩護設置私菸工廠躲避查緝，經過多日跟監、埋伏，昨天一舉破獲，現場查扣各式成品菸7915包、各式菸絲、菸葉3350公斤及包裝機3台等證物到案，查扣私菸換算約為17萬餘包，市值約1200萬元。

查緝人員發現，許男以肥料名義進口菸絲下腳料，再以捲菸機捲成紙菸出售牟取暴利；製菸現場髒亂不堪，且有菸絲下腳料發霉並有昆蟲屍體夾雜其中，部分還驗出焦油含量超標情形。

該廠為海巡署偵防分署今年查獲第8間私菸工廠，若私劣菸流入市面，恐對人體健康危害嚴重。全案依違反菸酒管理法函送主管機關嘉義縣政府裁處。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

不肖業者在嘉義縣以肥料工廠掩護作為私菸工廠。圖／雲林查緝隊提供
不肖業者在嘉義縣以肥料工廠掩護作為私菸工廠。圖／雲林查緝隊提供
不肖業者在嘉義縣以肥料工廠掩護作為私菸工廠。圖／雲林查緝隊提供
不肖業者在嘉義縣以肥料工廠掩護作為私菸工廠。圖／雲林查緝隊提供
不肖業者在嘉義縣以肥料工廠掩護作為私菸工廠。圖／雲林查緝隊提供
不肖業者在嘉義縣以肥料工廠掩護作為私菸工廠。圖／雲林查緝隊提供
不肖業者在嘉義縣以肥料工廠掩護作為私菸工廠。圖／雲林查緝隊提供
不肖業者在嘉義縣以肥料工廠掩護作為私菸工廠。圖／雲林查緝隊提供

嘉義 海巡署 私菸 超標

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