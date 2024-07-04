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消防女力羅浩芳攜手搜救犬建功 獲新北績優人員

中央社／ 新北4日電

新北市消防局特搜大隊領犬員羅浩芳因多次參與重大救災任務、當選第十大傑出女青年而獲選新北市政府績優人員，她說，希望未來能夠跟她所培養的搜救犬在搜救等方面都有好表現。

新北市政府人事處今天舉行模範公務人員暨績優人員頒獎典禮，表揚23名模範公務人員、30名績優人員共53名，獲獎人員眷屬也一起出席典禮。

獲得績優人員的羅浩芳去年代表台灣到奧地利參加國際搜救犬任務能力認證（MRT），創下台灣搜救犬測驗成績新高，也獲選第26屆十大傑出女青年。

羅浩芳今天帶著搜救犬Amei到現場，她告訴中央社記者，在消防局特搜大隊主要擔任搜救犬領犬員及訓練搜救犬各項任務，4月3日花蓮地震，她與Amei到花蓮天王星大樓執行搜索任務。

她表示，感謝消防局長官讓她在領犬員領域上發揮，盼未來能與她培養的搜救犬在搜救、救災及比賽上都有好表現。

榮獲模範公務人員的新北市文化局科長林詩穎指出，一路上要感謝很多人，從踏進市府服務開始，就思考如何為新北市做些什麼事，去年集眾人之力辦理台灣設計展，以「○起來」為主軸，讓全台灣看到設計展，吸引許多人參與。身為新北市民，當然想為家鄉、城市貢獻一份心力。

新北市長侯友宜出席典禮致詞時表示，新北市公務員多年為土地、為這座城市打拚，他都了解基層公務員辛酸，感謝每名公務員，他更感恩家眷對擔任公務員親人的支持與默默守護。

搜救犬 消防員

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