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高雄小姊妹疑玩打火機釀火燒屋 2歲妹妹躲床底燒成焦屍

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市三民區一棟老舊公寓5樓今天上午9時42分許竄出黑煙起火，由於屋內堆放不少雜物悶燒，當時屋內阿嬤和2歲和5歲孫女受困，因2歲女童不見人影，阿嬤先帶5歲姊姊逃出獲救，姊姊雙腳燙傷、阿嬤輕微嗆傷，火勢約半小時撲滅，消防員進屋搜索，卻發現妹妹躲在床底已燒成焦屍。

高雄市三民區一棟老舊公寓今天上午9時42分許竄出濃濃黑煙，隨即起火，消防局獲報出動21車47人前往搶救，發現起火點在公寓5樓，屋內不斷有陣陣黑煙冒出，但火勢不大，於是布水線搶救。

當時屋內陳姓婦人（58歲）和兩名各為2歲和5歲的楊姓孫女受困屋中，陳婦當時未看到2歲孫女的人影，情急下，先帶著5歲孫女逃到樓下，獲救的女童因雙腳、臀部燙傷，消防員讓她雙腳先泡在水桶，減緩燒燙傷傷勢，但女童仍痛得當場大哭，陳婦則有輕微嗆傷。

據了解，陳婦指出，起火前曾見到2名孫女在屋內玩打火機，她曾一度出言制止：「別玩了」，隨後轉頭做家事，沒想到沒多久就聞到煙味，因看不到小孫女人在哪裡，先帶著大孫女逃出屋外。

消防員射水救火，火勢約在10時9分許撲滅，進入5樓火場搜尋時，起初未發現2歲女童，隨後又上6樓鐵皮加蓋空屋查看，也沒找到人，再回5樓仔細搜尋時，才發現2歲女童當時起火時，疑嚇到躲在後方房間的床底下，因整間房屋已燒得面目全非，2歲女童不幸被燒成焦屍，葬生火窟。

據了解，陳婦和兩名孫女及兒子租屋同住，女童的母親疑因案入獄中，父親今天上午外出工作，沒想到，一場火警讓一家人天人永隔。

高雄小姊妹在三民區5樓公寓的住處疑玩打火機釀火燒屋，阿嬤帶著5歲姊姊逃出，2歲妹妹嚇得躲床底，燒成焦屍；圖為遺體運出。記者石秀華／翻攝
高雄小姊妹在三民區5樓公寓的住處疑玩打火機釀火燒屋，阿嬤帶著5歲姊姊逃出，2歲妹妹嚇得躲床底，燒成焦屍；圖為遺體運出。記者石秀華／翻攝
高雄小姊妹在三民區5樓公寓的住處疑玩打火機釀火燒屋，阿嬤帶著5歲姊姊逃出，2歲妹妹嚇得躲床底，燒成焦屍；圖為遺體運出。記者石秀華／翻攝
高雄小姊妹在三民區5樓公寓的住處疑玩打火機釀火燒屋，阿嬤帶著5歲姊姊逃出，2歲妹妹嚇得躲床底，燒成焦屍；圖為遺體運出。記者石秀華／翻攝
高雄小姊妹在三民區5樓公寓的住處疑玩打火機釀火燒屋，阿嬤帶著5歲姊姊逃出，2歲妹妹嚇得躲床底，燒成焦屍；圖為遺體運出。記者石秀華／翻攝
高雄小姊妹在三民區5樓公寓的住處疑玩打火機釀火燒屋，阿嬤帶著5歲姊姊逃出，2歲妹妹嚇得躲床底，燒成焦屍；圖為遺體運出。記者石秀華／翻攝
高雄小姊妹在三民區5樓公寓的住處疑玩打火機釀火燒屋，阿嬤帶著5歲姊姊逃出，2歲妹妹嚇得躲床底，燒成焦屍。記者劉學聖／攝影
高雄小姊妹在三民區5樓公寓的住處疑玩打火機釀火燒屋，阿嬤帶著5歲姊姊逃出，2歲妹妹嚇得躲床底，燒成焦屍。記者劉學聖／攝影
高雄小姊妹在三民區5樓公寓的住處疑玩打火機釀火燒屋，阿嬤帶著5歲姊姊逃出，2歲妹妹嚇得躲床底，燒成焦屍。記者劉學聖／攝影
高雄小姊妹在三民區5樓公寓的住處疑玩打火機釀火燒屋，阿嬤帶著5歲姊姊逃出，2歲妹妹嚇得躲床底，燒成焦屍。記者劉學聖／攝影

公寓 消防員 火災 阿嬤

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