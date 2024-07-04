碧潭年幼姊妹被帶跳水亡 新北觀旅局：有定時巡邏機制

一名女子昨晚帶著年幼姊妹赴新北新店碧潭跳水，導致姊妹溺水死亡，引發社會譁然。新北觀旅局長楊宗珉表示，開放水域不可能都封閉，不過景區內都有保全定時巡邏，只要一有異狀就會通報消防局，且跳水熱點都加強防護及救援等設施，呼籲民眾生命可貴，人生要往好處想。

碧潭昨晚傳家庭悲劇，警方接獲一名女子報案表示，她在與丈夫及公婆爭執後，一氣之下帶2名女兒至新店碧潭跳水，2名女兒當場溺水而她自行上岸；消防人員最後找到時，年僅9歲及10歲的2名溺水姊妹都已無生命跡象。

碧潭因為名勝風景，吸引不少民眾前往水上活動，上半年曾有期間半個月就有5件跳水案件。新北市議員陳儀君就曾反映，民眾想救跳水卻找嘸救生圈；觀旅局當時清除原救生圈周邊雜草，再增設2處救生設施。

如今再傳有跳水致死案件，楊宗珉表示，開放水域不可能都圍堵起來，不過景區內都有保全會每一、兩小時就定期巡邏，一看到有人跳水或在水中就會緊急通報消防局，並搶先救援，也勸導民眾「生命可貴，人生要往好處想」。

楊宗珉強調，這次事件的渡船頭周圍也有救生圈，且針對一些「跳水熱點」都會加強防護，包含繩索增高、設置救援設備等。還是呼籲大家要愛惜生命，不要想不開就跳水。

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