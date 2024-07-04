快訊

都更夯！關渡106年古厝鑲金 私法人2.8億搶下

30%女性「未成年先成婚」，獅子山共和國立法嚴禁童婚

2024全球Emoji「過氣」大調查！OK手勢被嫌棄No.1 前3名超常用好意外

碧潭年幼姊妹被帶跳水亡 新北觀旅局：有定時巡邏機制

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導

一名女子昨晚帶著年幼姊妹赴新北新店碧潭跳水，導致姊妹溺水死亡，引發社會譁然。新北觀旅局長楊宗珉表示，開放水域不可能都封閉，不過景區內都有保全定時巡邏，只要一有異狀就會通報消防局，且跳水熱點都加強防護及救援等設施，呼籲民眾生命可貴，人生要往好處想。

碧潭昨晚傳家庭悲劇，警方接獲一名女子報案表示，她在與丈夫及公婆爭執後，一氣之下帶2名女兒至新店碧潭跳水，2名女兒當場溺水而她自行上岸；消防人員最後找到時，年僅9歲及10歲的2名溺水姊妹都已無生命跡象。

碧潭因為名勝風景，吸引不少民眾前往水上活動，上半年曾有期間半個月就有5件跳水案件。新北市議員陳儀君就曾反映，民眾想救跳水卻找嘸救生圈；觀旅局當時清除原救生圈周邊雜草，再增設2處救生設施。

如今再傳有跳水致死案件，楊宗珉表示，開放水域不可能都圍堵起來，不過景區內都有保全會每一、兩小時就定期巡邏，一看到有人跳水或在水中就會緊急通報消防局，並搶先救援，也勸導民眾「生命可貴，人生要往好處想」。

楊宗珉強調，這次事件的渡船頭周圍也有救生圈，且針對一些「跳水熱點」都會加強防護，包含繩索增高、設置救援設備等。還是呼籲大家要愛惜生命，不要想不開就跳水。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

新北市新店區碧潭渡船頭昨晚驚傳一對姊妹溺水身亡，疑母親與家人爭執負氣攜女離家尋短，母卻獨活，警方封鎖現場漏夜採證。記者王長鼎／攝影
新北市新店區碧潭渡船頭昨晚驚傳一對姊妹溺水身亡，疑母親與家人爭執負氣攜女離家尋短，母卻獨活，警方封鎖現場漏夜採證。記者王長鼎／攝影
新北市新店區碧潭風景區昨晚傳出家庭悲劇，一對姊妹溺水身亡，竟是母親前天與家人吵架後，帶一對兒女尋短，但卻自行游上岸，昨天再度尋短不成報警才尋獲。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區碧潭風景區昨晚傳出家庭悲劇，一對姊妹溺水身亡，竟是母親前天與家人吵架後，帶一對兒女尋短，但卻自行游上岸，昨天再度尋短不成報警才尋獲。記者王長鼎／翻攝

溺水 碧潭

延伸閱讀

她走入碧潭放開小姊妹的手 獨活「很後悔」檢警辦殺人罪

陸配攜2女尋短卻獨活…學校：小姊妹是老師眼中的好孩子

家庭悲劇／陸配負氣攜女尋短卻獨活 警朝遺棄致死偵辦

家庭悲劇／新店碧潭年幼姊妹溺水亡 竟是母帶2女兒尋短

相關新聞

婦攜2女尋短卻獨活…學校：小姊妹是老師眼中的好孩子

新北市一名女子前天跟丈夫公婆發生口角，竟帶著2個女兒到新店碧潭跳水，2個女兒溺水死亡而她自行上岸，2度回現場找不到女兒才報警協尋。噩耗傳出讓校內老師感到意外，2人非輔導個案，也與同學相處融洽，新北市教育局表示，持續提供家屬協助，也要求校方啟動輔導機制安撫師生情緒。

高雄小姊妹疑玩打火機釀火警 嬤帶5歲姊逃出2歲妹葬火窟

高雄市三民區一棟老舊公寓今天上午9時42分許竄出黑煙，隨即起火，消防局出動21車47人前往搶救，當時屋內阿嬤和兩名年幼孫...

高雄小姊妹疑玩打火機釀火燒屋 2歲妹妹躲床底燒成焦屍

高雄市三民區一棟老舊公寓5樓今天上午9時42分許竄出黑煙起火，由於屋內堆放不少雜物悶燒，當時屋內阿嬤和2歲和5歲孫女受困...

國3南下沙鹿段車禍 同車4人傷皆未滿20歲、17歲男OHCA救回仍命危

國道三號南下台中沙鹿段今天早上發生車禍，疑似轎車不慎擦撞前方聯結車，轎車上4人都受傷，其中17歲蔡姓少年一度無呼吸心跳，OHCA(到院前心肺功能停止)送醫急救後恢復心跳，肇事原因由國道警方調查中。

她走入碧潭放開小姊妹的手 獨活「很後悔」檢警辦殺人罪

新北市新店區碧潭昨晚傳出家庭悲劇，警方接獲一名女子報案，她聲稱因為生活習慣常跟公婆口角是爭執的主因，前天一氣之下帶2名年...

影／高雄保時捷Panamera送廠 維修員開出測試起火…白車變黑的

高雄市一輛白色保時捷Panamera昨傍晚疑因煞車有狀況，車主陳姓男子將車開至三民區保養廠維修，鄭姓維修人員傍晚5時開出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。