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太便宜起疑…調查官買2包高山茶送驗 揪出茶行混低價越南茶牟利

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄鳳山區某茶行在網路販售阿里山青茶、阿里山金萱等高山茶，因1斤僅賣3、400元，高雄市調查處調查官好奇花800元購買2包茶葉送驗，發現業者以低廉越南茶混充台灣茶販售，清查出貨明細，共有多家下游飲料店受害，高雄地檢署偵結，今依詐欺罪嫌起訴茶行陳姓負責人。

檢調查出，陳男從2021年8月起分別向茶商以每台斤153元至160元不等價格，採購越南出產的茶葉，後再指示李姓廠務人員將越南茶及台灣茶依配方比例混合，包裝成阿里山茶上架販售。

前年12月，高雄市調查處調查茶行出售的阿里山青茶、阿里山金萱等茶葉，發現價格遠低於高山茶市價，起疑將兩包茶送給農業部茶葉改良場檢驗，經分析後判定產地為境外茶，隔年1月報請檢察官發動搜索。

陳男被傳喚到案後，坦承向茶商購入越南茶混充，並指示李男將越南茶與台灣茶混合，包裝成阿里山青茶、阿里山金萱、台灣綠金萱、台灣冬季特金萱、黃金烏龍茶等商品。

檢調當時還扣到出貨明細，傳喚下游購入的飲料店業者釐清案情，發現茶行出售的茶葉，都標榜是台灣產，還有廠商直指若知道是境外茶，根本不會購買。

因事證明確，且李姓廠務也坦承店內販售的幾款茶葉，確實有依配方混合台灣、越南製茶葉，檢方認定陳男混摻茶葉，並標示為台灣製涉嫌詐欺，今偵結依詐欺罪嫌將陳男起訴。

境外茶和台灣茶外觀相同，但台灣仍有方法可以檢驗出差異。示意圖。本報資料照片
境外茶和台灣茶外觀相同，但台灣仍有方法可以檢驗出差異。示意圖。本報資料照片

茶葉 詐欺 越南 阿里山

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